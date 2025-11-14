Puente Papa Francisco dará alivio a más de 472 mil vehículos a la semana

Tegucigalpa, Honduras.- Con un 65% de avance, el paso elevado Papa Francisco habilitará en una semana el carril izquierdo a fin de reducir el pesado tráfico de más de 472 mil vehículos semanales que transitan en la intercepción Mateo, calles Los Alcaldes y el anillo periférico. Según informes de la Dirección de Control y Seguimiento delaAlcaldía Municipal, la construcción mantiene un progreso significativo en sus estructuras principales. El estudio de tráfico realizado por la comuna capitalina revela que en una semana, por esa intersección circulan 97,791 vehículos rumbo Tegucigalpa–San Pedro Sula y otros 61,352 en sentido contrario. Ese flujo, equivalente a 159,143 vehículos por semana, debía detenerse en semáforos o por control de policías de Tránsito para permitir el paso a los restantes 300 mil vehículos provenientes de distintas direcciones. Esta situación es lo que provoca largos congestionamientos en el anillo periférico.

Con la construcción del nuevo puente, el tráfico de esos 159 mil vehículos será continuo y sin detenciones. Los vehículos pasarán por encima de la intersección sin interrupciones, lo que reducirá significativamente los tiempos de viaje. Los otros 313,147 vehículos que cada semana usan las rutas alternas se beneficiarán de la rotonda de 80 metros de diámetro y las 13 rampas canalizadoras que guiarán el flujo vehicular en todas las direcciones. En total, serán 472,290 conductores por semana los que transitarán con fluidez gracias al nuevo diseño que elimina los semáforos, redistribuye el tráfico y prioriza el paso por el anillo periférico. El objetivo principal del proyecto, según la comuna, es precisamente ese: evitar que el tráfico masivo del anillo periférico tenga que detenerse. La estructura está diseñada para que los vehículos crucen de manera directa la intersección por la parte superior del puente. A ello se suma la mejora en la movilidad de quienes viven en la zona de Las Casitas y en residenciales como Los Hidalgos y Santa Cruz. Antes, los conductores debían realizar retornos complicados y lentos para ingresar a estas áreas. Con la rotonda, el acceso será más rápido y ordenado. Durante años la intersección fue considerada una de las más peligrosas. Desde que iniciaron los trabajos no se ha reportado ningún accidente fatal, y se espera mantener esa tendencia con el nuevo diseño vial.

El paso elevado estará compuesto por dos puentes gemelos formados por vigas cajón paralelas. Tendrán una longitud de 227.06 metros cada uno y permitirán cuatro carriles en total, lo que optimizará la circulación por la zona. Las vigas cajón, de 8.60 metros de ancho, fueron seleccionadas por su capacidad de soportar torsiones, ya que el puente está diseñado sobre una curva. Este aspecto técnico permitirá una estructura más resistente y estable. El puente estará dividido en seis claros que serán soportados por cinco marcos rígidos. Cada marco se levantará sobre zapatas combinadas con dimensiones de 14.50 por 5.80 metros y un espesor de 1.30 metros, lo que garantiza estabilidad ante el alto flujo vehicular. La obra también contará con dos rampas principales: una rampa de entrada de 56 metros y una de salida de 46 metros. Ambas se conectarán con el puente mediante estribos y muros laterales de concreto reforzado.

Los ingenieros detallan que todos los vehículos circularán sobre una carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor, protegida por pretiles tipo New Jersey, que se extienden hasta la mediana del Anillo Periférico. En la parte inferior se construye una rotonda con dos carriles y 13 rampas canalizadoras. Este sistema permitirá distribuir el flujo hacia zonas como Lepaterique, Las Casitas, la calle Los Alcaldes y las diferentes direcciones del periférico. Una de las principales dudas de los conductores ha sido si existirá paso desde la calle Los Alcaldes hacia Mateo cuando la obra esté finalizada. Las autoridades aclararon que sí existirán esos accesos y que el bloqueo actual es temporal debido al relleno de obra falsa. Los avances recientes incluyen la finalización, el pasado 23 de octubre, de la última viga cajón del lado izquierdo del puente.

