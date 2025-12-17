Por ingreso de masa de aire frío extienden alerta verde por 24 horas en 6 departamentos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunció la extensión por 24 horas más de la alerta verde para seis departamentos del país.
La medida se tomó debido a las lluvias provocadas por la influencia de una masa de aire frío en el territorio nacional.
Según el comunicado, los departamentos bajo alerta verde son Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, zonas que presentan vulnerabilidad ante lluvias continuas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.
Copeco detalló que la alerta tendrá una vigencia de 24 horas a partir de las 7:00 de la noche del martes 16 de diciembre.
Condiciones climáticas
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la masa de aire frío seguirá generando vientos frescos del noreste y abundante nubosidad, condiciones que favorecerán lluvias y chubascos de intensidad moderada en las regiones norte y noroccidental del país.
Asimismo, se prevé la presencia de precipitaciones débiles en el occidente, centro y oriente del país, con mayores acumulados en sectores montañosos.
Las autoridades también advirtieron que estas condiciones climáticas estarán acompañadas por un descenso en la temperatura ambiente, especialmente durante las noches y madrugadas, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias.