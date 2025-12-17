Por ingreso de masa de aire frío extienden alerta verde por 24 horas en 6 departamentos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunció la extensión por 24 horas más de la alerta verde para seis departamentos del país.

La medida se tomó debido a las lluvias provocadas por la influencia de una masa de aire frío en el territorio nacional.

Según el comunicado, los departamentos bajo alerta verde son Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, zonas que presentan vulnerabilidad ante lluvias continuas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.