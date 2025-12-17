Presiones y bloqueos vuelven a retrasar el escrutinio especial; 17 días sin resultados finales

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo día ha transcurrido en Honduras sin que se conozcan los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre, esta vez por nuevas denuncias de presiones y bloqueos hechas por dos consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE): su presidenta, Ana Paola, y Cossette López. La jornada se inició con la denuncia pública de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, de que se gesta "un golpe" contra su gobierno y que el expresidente Juan Orlando Hernández "planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones". "Al pueblo hondureño: Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno", señaló Castro.

Castro también le ordenó a los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que separaran a los elementos de seguridad que el lunes en la noche disolvieron una manifestación de militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que protestaban frente al Instituto Nacional de Formación (Infop), en Tegucigalpa, donde se guarda todo el material de las elecciones. Centenares de policías y militares resguardan las instalaciones del Infop, donde hoy se esperaba que se iniciara un escrutinio especial para el conteo de al menos 2.792 actas electorales con inconsistencias, para entrar a la fase final del proceso. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La ordenanza de Castro la cumplió el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, con la separación de un oficial de alto rango. Más tarde, el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de Castro, dijo que ella le ha confirmado que respetará la "alternabilidad" en el poder, y que serán "pacíficas" las movilizaciones en Tegucigalpa a la que la presidenta ha convocado en el marco de la crisis.

Hernández dice que es "falsa" acusación de Castro