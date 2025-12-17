Encuesta: ¿Quién fue el mayor villano de Honduras en 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras durante este 2025 tuvo personajes que perjudicaron y mancharon la imagen del país, siendo los villanos del año. Isis Cuéllar, diputada de Libertad y Refundación (Libre); Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones; y Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, son algunos de los villanos que se ganaron el rechazo de miles de hondureños.

EL HERALDO lo invita a participar en su encuesta de fin de año en la cual usted podrá por quién considera que fue el mayor villano de Honduras en 2025 país.

¿Cómo votar?

1. Acceda al sitio digital de EL HERALDO (www.elheraldo.hn) desde su PC, computadora portátil, teléfono móvil o tablet. 2. Una vez allí, busque la encuesta titulada "Encuesta: vote por el mayor villano de Honduras en 2025" y haga clic. El interactivo muestra una imagen del villano y una descripción sobre sus acciones. 3. Al seleccionar la opción de su preferencia (es importante destacar que solo se permite un voto por participante), debe ir al final de la encuesta y presionar el botón rojo "Vota" para que su elección quede registrada.

Es relevante señalar que, como es costumbre de este rotativo, la privacidad de los datos de los participantes está garantizada y controlada mediante la dirección IP, asegurando así la transparencia en los resultados finales. Por ejemplo, usuarios pertenecientes a empresas que comparten la misma dirección IP solo podrán participar una vez. Si desea participar en la encuesta y no puede hacerlo mientras está conectado al WiFi de su empresa, simplemente desactive el WiFi y habilite sus datos móviles. De esta manera, podrá participar sin ningún inconveniente. La encuesta estará habilitada a partir del miércoles 17 de diciembre hasta el 8 de enero de 2025 a las 11:59 p. m. Los resultados finales se darán a conocer el 9 de enero de 2026.