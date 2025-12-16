Embajada de EE UU en Honduras pide al CNE transparencia para divulgar resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Honduras dijo este martes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "debe realizar su trabajo con libertad y transparencia", para que se den a conocer los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en el país centroamericano.

"El Consejo Nacional Electoral debe realizar su trabajo con libertad y transparencia. Gracias a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por salvaguardar el proceso. Los ojos del mundo siguen puestos en Honduras", subrayó la legación diplomática estadounidense en Tegucigalpa en un mensaje en la red social X.

La Embajada también agradeció "a los socios regionales por su liderazgo en un momento crítico para la democracia en Honduras" y reconoció "al pueblo hondureño que acudió pacíficamente a las urnas el 30 de noviembre".