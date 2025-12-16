Sala Constitucional frena orden de la presidenta de la CSJ: ¿Qué buscaba?

Tegucigalpa, Honduras.-La Sala de lo Constitucional desautorizó una instrucción administrativa de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, mediante la cual se pretendía designar de forma interina al abogado Gerardo Alvarenga como ministro de fe pública para recibir escritos ciudadanos durante el periodo vacacional de ese poder del Estado.

A través de un oficio interno, la presidencia de la Sala de lo Constitucional notificó que esa función corresponde actualmente al secretario del órgano jurisdiccional, Carlos Alberto Almendárez Cálix, quien ya había sido designado previamente para ejercer el ministerio de fe pública durante el segundo periodo vacacional, comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026.

La comunicación hace referencia a una instrucción emanada de la Presidencia de la CSJ, contenida en el Oficio No. SGCSJ-3106-2025, en la cual se ordenaba designar al abogado Alvarenga para la recepción de escritos relacionados con asuntos de competencia constitucional.

No obstante, la Sala de lo Constitucional sostuvo que existe una designación vigente y legalmente respaldada, la cual garantiza la tutela judicial efectiva de la ciudadanía durante el receso judicial, por lo que no procede una nueva asignación.

En el documento, la Sala fundamenta su decisión en diversas disposiciones constitucionales y legales, entre ellas artículos de la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional, el Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia y el Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En consecuencia, la Sala dejó sin efecto cualquier disposición contraria y reiteró que la recepción de escritos ciudadanos continuará bajo la responsabilidad del funcionario previamente designado, conforme al marco legal vigente.

Este conflicto institucional en la CSJ ocurre en medio de una crisis electoral, marcada por la falta de culminación del conteo de votos y la ausencia de una declaratoria oficial de ganador por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).