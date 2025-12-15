Lo asesinaron a golpes con un garrote: ¿Qué se sabe del crimen de Jacobo Arita en Copán?

Como Jacobo Arita, de 24 años de edad, fue identificado el joven que perdió la vida tras ser atacado a golpes en la aldea El Rosario, municipio de Santa Rita, Copán. Esto es lo que se conoce hasta el momento sobre el hecho.
El joven fue encontrado sin vida, con múltiples golpes en su cuerpo. La escena fue acordonada por las autoridades para realizar el levantamiento correspondiente.
El cuerpo quedó tendido en una calle de tierra, cerca de un matorral de la aldea El Rosario, en Santa Rita, Copán.
En el lugar fue localizado el cuerpo de la víctima, que posteriormente fue cubierto mientras se realizaban las diligencias legales.
A un costado del cuerpo se encontraba un garrote, un palo con punta, el cual presentaba rastros de sangre.
Familiares y allegados lamentaron lo sucedido a través de redes sociales, donde aseguraron que Jacobo era un joven tranquilo.
"Mi primo, que Dios lo reciba en santa gloria y le dé fuerzas a toda la familia", comentó un familiar.
Sobre la víctima no se han dado a conocer mayores detalles de su ocupación, aunque se conoció que tenía varios tatuajes.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada del pasado domingo, aunque las autoridades confirmaron posteriormente la identidad del joven.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado pistas sobre el móvil del crimen. Familiares condenaron la violencia con la que fue asesinado el joven de 24 años y pidieron justicia.