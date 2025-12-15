  1. Inicio
Lo asesinaron a golpes con un garrote: ¿Qué se sabe del crimen de Jacobo Arita en Copán?

Un joven de 24 años fue asesinado en la aldea El Rosario, Copán. Junto a su cuerpo fue hallado un garrote que, según las primeras versiones, habría sido utilizado en el crimen

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 09:22
Como Jacobo Arita, de 24 años de edad, fue identificado el joven que perdió la vida tras ser atacado a golpes en la aldea El Rosario, municipio de Santa Rita, Copán. Esto es lo que se conoce hasta el momento sobre el hecho.

 Foto: Redes sociales
El joven fue encontrado sin vida, con múltiples golpes en su cuerpo. La escena fue acordonada por las autoridades para realizar el levantamiento correspondiente.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo quedó tendido en una calle de tierra, cerca de un matorral de la aldea El Rosario, en Santa Rita, Copán.

 Foto: Redes sociales
En el lugar fue localizado el cuerpo de la víctima, que posteriormente fue cubierto mientras se realizaban las diligencias legales.

 Foto: Redes sociales
A un costado del cuerpo se encontraba un garrote, un palo con punta, el cual presentaba rastros de sangre.

 Foto: Redes sociales
Familiares y allegados lamentaron lo sucedido a través de redes sociales, donde aseguraron que Jacobo era un joven tranquilo.

 Foto: Redes sociales
"Mi primo, que Dios lo reciba en santa gloria y le dé fuerzas a toda la familia", comentó un familiar.

 Foto: Redes sociales
Sobre la víctima no se han dado a conocer mayores detalles de su ocupación, aunque se conoció que tenía varios tatuajes.

 Foto: Redes sociales
El hecho ocurrió en horas de la madrugada del pasado domingo, aunque las autoridades confirmaron posteriormente la identidad del joven.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento, las autoridades no han brindado pistas sobre el móvil del crimen. Familiares condenaron la violencia con la que fue asesinado el joven de 24 años y pidieron justicia.

 Foto: Redes sociales
