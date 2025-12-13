Asesinan a comerciante tras salir de un banco en San Pedro Sula

Un comerciante identificado como Óscar René Flores Domínguez, de 70 años y originario de El Negrito, Yoro, fue asesinado a disparos la tarde del viernes 12 de diciembre en la avenida Circunvalación, vía que conecta con el sector de la zona viva de San Pedro Sula, al norte de Honduras. ¿Qué se sabe del crimen?