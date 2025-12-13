  1. Inicio
Asesinan a comerciante tras salir de un banco en San Pedro Sula

Óscar René Flores Domínguez, de 70 años, fue atacado a disparos por desconocidos en la zona de la Circunvalación; autoridades investigan un posible asalto

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 12:38
Un comerciante identificado como Óscar René Flores Domínguez, de 70 años y originario de El Negrito, Yoro, fue asesinado a disparos la tarde del viernes 12 de diciembre en la avenida Circunvalación, vía que conecta con el sector de la zona viva de San Pedro Sula, al norte de Honduras. ¿Qué se sabe del crimen?

 Foto: captura de pantalla
De acuerdo con versiones preliminares difundidas por testigos, la víctima habría salido de una agencia bancaria cuando fue interceptada por varios individuos que presuntamente intentaron despojarla de su dinero.

Foto: captura de pantalla
Durante un forcejeo, Flores Domínguez recibió múltiples impactos de bala.

 Foto: captura de pantalla
El cuerpo quedó tendido a un costado de un vehículo color azul, que sería de su propiedad, en el estacionamiento de un restaurante de la zona.

Foto: captura de pantalla
En el lugar se escucharon entre 15 y 20 detonaciones, según relataron personas que se encontraban cerca.

 Foto: captura de pantalla
Información inicial de la Policía señala que el comerciante habría sido vigilado y seguido tras retirar dinero de una entidad bancaria.

Foto: captura de pantalla
Posteriormente, los atacantes lo habrían perseguido hasta un restaurante y, cuando intentó ingresar a su automóvil, fue rodeado por al menos tres individuos que abrieron fuego.

 Foto: captura de pantalla
Testimonios recogidos en el sitio indican que los agresores huyeron en una camioneta negra tras cometer el ataque.

 Foto: captura de pantalla
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la hipótesis del asalto ni han informado sobre capturas relacionadas con el crimen.

 Foto: captura de pantalla
Flores Domínguez era propietario de un negocio dedicado al rubro automotriz en San Pedro Sula. Este sábado, sus restos son velados en Funerales del Recuerdo.

 Foto: captura de pantalla
