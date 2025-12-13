Asesinan a comerciante tras salir de un banco en San Pedro Sula

Un comerciante identificado como Óscar René Flores Domínguez, de 70 años y originario de El Negrito, Yoro, fue asesinado a disparos la tarde del viernes 12 de diciembre en la avenida Circunvalación, vía que conecta con el sector de la zona viva de San Pedro Sula, al norte de Honduras. ¿Qué se sabe del crimen?
De acuerdo con versiones preliminares difundidas por testigos, la víctima habría salido de una agencia bancaria cuando fue interceptada por varios individuos que presuntamente intentaron despojarla de su dinero.
Durante un forcejeo, Flores Domínguez recibió múltiples impactos de bala.
El cuerpo quedó tendido a un costado de un vehículo color azul, que sería de su propiedad, en el estacionamiento de un restaurante de la zona.
En el lugar se escucharon entre 15 y 20 detonaciones, según relataron personas que se encontraban cerca.
Información inicial de la Policía señala que el comerciante habría sido vigilado y seguido tras retirar dinero de una entidad bancaria.
Posteriormente, los atacantes lo habrían perseguido hasta un restaurante y, cuando intentó ingresar a su automóvil, fue rodeado por al menos tres individuos que abrieron fuego.
Testimonios recogidos en el sitio indican que los agresores huyeron en una camioneta negra tras cometer el ataque.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la hipótesis del asalto ni han informado sobre capturas relacionadas con el crimen.
Flores Domínguez era propietario de un negocio dedicado al rubro automotriz en San Pedro Sula. Este sábado, sus restos son velados en Funerales del Recuerdo.