FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo

Un voraz incendio consumió este viernes -12 de diciembre- gran parte de la empresa conocida como “La Palillera”, ubicada a orillas del bulevar del Norte en Choloma, Cortés. Aquí las imágenes de cómo quedó la escena y de las labores del Cuerpo de Bomberos:
El incendio se habría originado entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, según reportes preliminares. Hasta el momento se desconoce cómo fue provocado.
Para el mediodía, los equipos de emergencia aún no lograban sofocar por completo las llamas debido a su intensidad, por lo que cada vez llegaba más ayuda bomberil.
Las autoridades informaron que, pese a la magnitud del fuego, todos los empleados lograron evacuar a tiempo, por lo que no se registraron personas fallecidas ni heridas de gravedad.
El siniestro provocó una densa columna de humo visible desde varios puntos y generó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.
El negocio afectado se dedicaba a la fabricación de productos de madera y al almacenamiento de materiales inflamables, lo que provocó la rápida propagación del fuego por toda la estructura.
La intensidad del incendio obligó al Cuerpo de Bomberos a desplegar varias unidades para contener el siniestro desde distintos ángulos.
Dentro de las instalaciones también se encontraban carrocerías de camiones, las cuales fueron consumidas totalmente por las llamas. Parte del equipo utilizado en la empresa quedó reducido a chatarra. Momento en el que siniestro estaba siendo apagado por los bomberos.
La empresa, conocida popularmente como “La Palillera”, contaba con extensas instalaciones destinadas a la fabricación de trapeadores y otros productos elaborados con madera.
Además de madera, en el interior había pinturas y otros elementos inflamables que intensificaron las llamas que hasta estas horas (2:40 p.m.) no han sido apagadas.
Algunos empleados colaboraron en los esfuerzos de emergencia para facilitar el acceso de los bomberos y permitir que el agua llegara a un sector donde las llamas permanecían activas.
Hasta el momento, se desconoce cuántos trabajadores resultarán afectados por la pérdida de sus herramientas y áreas de trabajo, debido a que la evaluación de daños no se ha podido realizar ante las fuertes llamas que siguen consumiendo el local.