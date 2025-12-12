  1. Inicio
FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo

En cenizas está quedando lo que antes era una empresa de venta de madera, pinturas y demás materiales, conocida como “La Palillera”; las llamas siguen sin ser apagadas

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 14:15
FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo
1 de 12

Un voraz incendio consumió este viernes -12 de diciembre- gran parte de la empresa conocida como “La Palillera”, ubicada a orillas del bulevar del Norte en Choloma, Cortés. Aquí las imágenes de cómo quedó la escena y de las labores del Cuerpo de Bomberos:

 Fotos: Emilio Paz| GRUPO OPSA
FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo
2 de 12

El incendio se habría originado entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, según reportes preliminares. Hasta el momento se desconoce cómo fue provocado.

 Fotos: Emilio Paz| GRUPO OPSA
FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo
3 de 12

Para el mediodía, los equipos de emergencia aún no lograban sofocar por completo las llamas debido a su intensidad, por lo que cada vez llegaba más ayuda bomberil.

 Fotos: Emilio Paz| GRUPO OPSA
FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo
4 de 12

Las autoridades informaron que, pese a la magnitud del fuego, todos los empleados lograron evacuar a tiempo, por lo que no se registraron personas fallecidas ni heridas de gravedad.

 Fotos: Emilio Paz| GRUPO OPSA
FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo
5 de 12

El siniestro provocó una densa columna de humo visible desde varios puntos y generó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.

 Fotos: Emilio Paz| GRUPO OPSA
FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo
6 de 12

El negocio afectado se dedicaba a la fabricación de productos de madera y al almacenamiento de materiales inflamables, lo que provocó la rápida propagación del fuego por toda la estructura.

 Fotos: Emilio Paz| GRUPO OPSA
FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo
7 de 12

La intensidad del incendio obligó al Cuerpo de Bomberos a desplegar varias unidades para contener el siniestro desde distintos ángulos.

 Fotos: Emilio Paz| GRUPO OPSA
FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo
8 de 12

Dentro de las instalaciones también se encontraban carrocerías de camiones, las cuales fueron consumidas totalmente por las llamas. Parte del equipo utilizado en la empresa quedó reducido a chatarra. Momento en el que siniestro estaba siendo apagado por los bomberos.

 Fotos: Emilio Paz| GRUPO OPSA
FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo
9 de 12

La empresa, conocida popularmente como “La Palillera”, contaba con extensas instalaciones destinadas a la fabricación de trapeadores y otros productos elaborados con madera.

 Fotos: Emilio Paz| GRUPO OPSA
FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo
10 de 12

Además de madera, en el interior había pinturas y otros elementos inflamables que intensificaron las llamas que hasta estas horas (2:40 p.m.) no han sido apagadas.

 Fotos: Emilio Paz| GRUPO OPSA
FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo
11 de 12

Algunos empleados colaboraron en los esfuerzos de emergencia para facilitar el acceso de los bomberos y permitir que el agua llegara a un sector donde las llamas permanecían activas.

 Fotos: Emilio Paz| GRUPO OPSA
FOTOS: Voraz incendio consume empresa de madera en Choloma; bomberos luchan por apagarlo
12 de 12

Hasta el momento, se desconoce cuántos trabajadores resultarán afectados por la pérdida de sus herramientas y áreas de trabajo, debido a que la evaluación de daños no se ha podido realizar ante las fuertes llamas que siguen consumiendo el local.

 Fotos: Emilio Paz| GRUPO OPSA
