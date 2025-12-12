De regreso a La Tolva: arresto provisional para Álvaro Acosta, pedido en extradición por Guatemala

El cabecilla de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), Álvaro Osiris Acosta Bustillo, se mantendrá bajo arresto provisional, mientras se desarrolla su proceso de extradición hasta Guatemala.
Acosta Bustillo fue capturado la noche del jueves -11 de diciembre de 2025- en cumplimiento con una orden de extradición girada en su contra por el vecino país de Guatemala.
Minutos después de obtener su carta de libertad del centro penitenciario de Morocelí, en el departamento de El Paraíso, cárcel conocido como "La Tolva", Acosta Bustillo fue capturado nuevamente.
Guatemala lo acusa de haber cometido los delitos de "suspensión y alteración del estado civil y uso público de nombre supuesto".
Aparentemente, el acusado se registró con más de cuatro nombres en el Registro Nacional de las Personas (Renap), de Guatemala.
Acosta Bustillo, más conocido con los sobrenombres de "Fantasma", "Snoopy”, “Nike” y “Marvin”, es considerado uno de los líderes más fuertes de la estructura criminal MS-13.
En Honduras, ha sido acusado por diferentes delitos, entre ellos, la trágica masacre de 28 personas a bordo de un bus en Chamelecón, San Pedro Sula, en 2004.
También fue señalado por su participación en el asesinato de un agente de la unidad élite "Cobras".
La primera audiencia de información se desarrolló la mañana de este viernes -12 de diciembre-, donde las autoridades determinaron un arresto provisional.
El detenido se mantendrá bajo arresto en La Tolva, misma cárcel donde obtuvo su libertad hace algunas horas, mientras las autoridades determinan como avanzará su proceso de extradición a Guatemala. El jueves 22 de enero de 2026 deberá presentarse a su audiencia de proposición y evacuación de medios probatorios.