Álvaro Osiris Acosta: el pandillero hondureño de la MS-13 que fue solicitado en extradición por Guatemala

El cabecilla de la estructura criminal MS-13, Álvaro Osiris Acosta Bustillo, fue capturado la noche del jueves 11 de diciembre de 2025, tras salir de pagar una condena en un centro penal, esta vez, para ser sometido a un proceso de extradición.
Tan solo minutos después de obtener su libertad del centro penitenciario de Morocelí, en el departamento de El Paraíso, más conocido como "La Tolva", Acosta Bustillo fue capturado, nuevamente, por las autoridades policiales.
El detenido fue solicitado en extradición por el vecino país de Guatemala. Allá es señalado por delitos de suspensión y alteración del estado civil y uso público de nombre supuesto.
El detenido se suma a una larga lista de hondureños que han sido solicitados en extradición por varios países como Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, entre otros.
Acosta Bustillo, más conocido como "Snoopy", "Nike", "Marvin" o "Fantasma", es considerado uno de los líderes más fuertes de la Mara Salvatrucha (MS-13)
Las autoridades policiales han comparado al detenido con figuras reconocidas del mundo criminal, como el caso de Alexander Mendoza alias “El Porky”.
El extraditable tiene un largo historial criminal, de hecho, está acusado de haber participado en la trágica masacre de 28 personas a bordo de un bus en Chamelecón, San Pedro Sula, en 2004.
Además, está señalado de haber participado en el asesinato de un agente de la unidad élite de "Los Cobras".
Acosta Bustillo fue capturado, por primera vez, en mayo de 2025. Estuvo prófugo de la justicia por más de 20 años, tras haberse dado a la fuga en 2005.
El acusado guardaba prisión en La Tolva, Morocelí, El Paraíso, sin embargo, la noche de ayer fue liberado y nuevamente capturado para comenzar con su proceso de extradición.