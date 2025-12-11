Tras casi dos meses, ¿qué se sabe del caso de Alejandra y Luis, pareja encontrada muerta en Tatumbla?

En sus redes sociales, la madre de Alejandra y suegra de Luis ha pedido justicia por la muerte inesperada de ambos, donde explicó que dará a conocer los resultados de la autopsia públicamente tras tenerlos en sus manos. ¿Hay o no avances en el caso?
El pasado 17 de octubre, Luis Alonzo Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López, ambos de 26 años, fueron hallados sin vida dentro de una cabaña en un hotel de Tatumbla, Francisco Morazán.
La pareja había llegado a ese lugar la tarde del jueves 16 de octubre, aparentemente para celebrar su aniversario de noviazgo, según los reporte policiales preliminares.
Sin embargo, el personal del establecimiento, a eso de las 8:00 a. m. del 17 de octubre, notó que los huéspedes no bajaban a desayunar como estaba previsto, por lo que fueron a revisar y encontraron los cuerpos sin vida de ambos.
Los cadáveres fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público, donde se les practicó la autopsia médico‑legal, para esclarecer su muerte.
Casi dos meses después de la tragedia, su madre, a través de su cuenta de TikTok, ha compartido en sus redes sociales videos con mensajes pidiendo justicia y explicando detalles sobre si hay o no avances en el caso.
Mare Pérez reveló que hasta el momento no han obtenido los resultados de la autopsia realizada a los cuerpos de los jóvenes, quienes estaban planeando su boda para este próximo 2026.
"A todas las personas que preguntan si ya tenemos resultados de la autopsia de mi Niki, no, aún no la tenemos. Pero, así como les he pedido ayuda para exigir justicia, mi deber es hacer públicos los resultados de la autopsia", menciona en uno de sus videos.
"Desde pequeña era tan única, mi Niki. ¿Por qué fueron a ese horrible lugar, mi muchachita? Era mi Niki de sonrisa bonita", lamentó en otro clip.
Los familiares han expresado su dolor y reportaron irregularidades como la ausencia de algunas pertenencias personales de Alejandra —incluidos documentos y dinero en efectivo— que no habrían sido devueltos tras el hallazgo de los cuerpos.
“Desaparecieron su identidad, licencia y tarjeta bancaria. Horas después, al revisar la mochila que me entregaron las autoridades, me percaté de que faltaba su monedero con el dinero en efectivo y sus documentos; solo me entregaron un carné de cuando ella estudiaba en el colegio”, explicó su hermana.
El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público, la DPI y Medicina Forense, mientras la comunidad y la familia de Luis y Alejandra esperan con angustia los resultados definitivos de los análisis científicos.