Yefri Alemán era un abogado penalista: sicarios lo interceptaron y lo asesinaron a balazos en SPS

Un abogado penalista era el hombre que fue acribillado en San Pedro Sula, identificado como Yefri Francisco Alemán Membreño.
¿Cómo sucedieron los hechos? Al momento en que el profesional del derecho se vio amenazado trató de huir, pero fue alcanzado por las balas.
El abogado residía en la residencial Los Castaños, de Choloma. El crimen ocurrió entre la 15 y 16 calle de la colonia Pastor Zelaya.
Al momento en que el profesional del derecho iba a abordar el vehículo, los sicarios lo interceptaron y posteriormente lo asesinaron.
Según contaron testigos, el hombre intentó huir de los criminales; sin embargo, las heridas provocadas por arma de fuego lo hicieron caer metros después, donde quedó inerte boca abajo.
Agentes policiales que llegaron al lugar indicaron que habían iniciado las investigaciones del caso con el fin de dar con el paradero de los responsables; hasta ayer no reportaban capturas.
La víctima quedó tendida en el pavimento, boca abajo, y vestía ropa formal: zapatillas, pantalón de tela y camisa de manga larga.
Yefri tenía heridas de bala en el torso, aunque aún no se confirma cuántos disparos recibió.
El Colegio de Abogados de Honduras se pronunció exigiendo justicia para el profesional del derecho asesinado en San Pedro Sula.
Hasta el momento se desconocen los motivos detrás del crimen; serán las autoridades quienes investiguen lo ocurrido.