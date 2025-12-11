  1. Inicio
Yefri Alemán era un abogado penalista: sicarios lo interceptaron y lo asesinaron a balazos en SPS

Como Yefri Francisco Alemán Membreño fue identificado el abogado que murió acribillado en San Pedro Sula. ¿Qué se sabe del caso?

  • 11 de diciembre de 2025 a las 07:18
Un abogado penalista era el hombre que fue acribillado en San Pedro Sula, identificado como Yefri Francisco Alemán Membreño.

 Foto: Redes sociales
¿Cómo sucedieron los hechos? Al momento en que el profesional del derecho se vio amenazado trató de huir, pero fue alcanzado por las balas.

 Foto: Redes sociales
El abogado residía en la residencial Los Castaños, de Choloma. El crimen ocurrió entre la 15 y 16 calle de la colonia Pastor Zelaya.

 Foto: Redes sociales
Al momento en que el profesional del derecho iba a abordar el vehículo, los sicarios lo interceptaron y posteriormente lo asesinaron.

 Foto: Redes sociales
Según contaron testigos, el hombre intentó huir de los criminales; sin embargo, las heridas provocadas por arma de fuego lo hicieron caer metros después, donde quedó inerte boca abajo.

 Foto: OPSA
Agentes policiales que llegaron al lugar indicaron que habían iniciado las investigaciones del caso con el fin de dar con el paradero de los responsables; hasta ayer no reportaban capturas.

 Foto: OPSA
La víctima quedó tendida en el pavimento, boca abajo, y vestía ropa formal: zapatillas, pantalón de tela y camisa de manga larga.

 Foto: OPSA
Yefri tenía heridas de bala en el torso, aunque aún no se confirma cuántos disparos recibió.

 Foto: OPSA
El Colegio de Abogados de Honduras se pronunció exigiendo justicia para el profesional del derecho asesinado en San Pedro Sula.

 Foto: OPSA
Hasta el momento se desconocen los motivos detrás del crimen; serán las autoridades quienes investiguen lo ocurrido.

 Foto: OPSA
