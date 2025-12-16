Amado Guevara, Pedro Troglio y otros técnicos que pueden dirigir la Selección de Honduras

La Selección Nacional de Honduras está actualmente sin timonel tras la salida del colombiano Reinaldo Rueda por la eliminación del Mundial 2026. Estos son los candidatos fuertes a tomar el interinato de la Bicolor para el próximo año.
Diego Vázquez - El entrenador de origen argentino ya cumplió un interinato al frente de la Selección de Honduras entre 2022 y 2023.
El sudamericano, con actualidad en el Marquense de Guatemala, dirigió la Copa Oro 2023 con Honduras.
Pablo Lavallén - Argentino de 53 años que dirige al Marathón y que ha ganado adeptos por el buen accionar al frente de los verdolagas.
El perfil de Lavallén gusta mucho, pero todo dependería del Marathón. La 'H' deberá sacar avante las fechas FIFA de marzo, mayo y el amistoso contra Argentina.
Pedro Troglio - El multicampeón con Olimpia de 60 años recién renovó con el Banfield y eso sería un impedimento, por ahora, para que el rulo tome la 'H'.
El de Luján tiene un deseo imperante de dirigir a una selección nacional, ahora bien, con un interinato se lo tendría que pensar.
Salomón Nazar - Veterano entrenador hondureño de 73 años que tiene ya varios años de estar en la Liga Nacional con UPNFM, Victoria y Marathón.
El doctor, mundialista con Honduras en España 82', no vería con malos ojos atender a un llamado para un interinato en la escuadra hondureña.
Raúl Cáceres - Un técnico de 55 años con much temple y carácter que se suma a las opciones que Honduras tiene para un interinato si se tratase de un catracho.
Para el ex técnico de las inferiores del Olimpia, del Gimnástico, Real de Minas, Vida y UPNFM, con actualidad en Platense, sería un sueño tener al mando a la 'H'.
Amado Guevara - El entrenador hondureño de 49 años que dirige al Carolina Core de la MLS Next Pro es uno de los perfiles que más gusta en la afición hondureña.
Fue asistente técnico de Pinto rumbo a Rusia 2018 y sabe lo que es dirigir en la selección hondureña porque se hizo cargo ante las expulsiones del colombiano.
David Suazo - El hondureño de 46 años, que tiene la Licencia Pro UEFA, ha dirigido en Italia a las reservas del Cagliari, además del Brescia y Carbonia. Actualmente no tiene club.
Es uno de los perfiles que podrían adaptarse al banquillo de la Selección de Honduras, siempre y cuando la FFH brinde a los técnicos todas las herramientas para una buena preparación.
Jeaustin Campos - Un técnico con carácter y buen currículum. Tiene 54 años y su historia como el técnico más ganador en la historia de la Liga de Costa Rica lo pone como un futurible a la selección mayor catracha.
Aparte de ello, Jeaustin es un conocedor del área y su año y medio en Hondura slo hace tener un cúmulo de experiencia dentro del entorno hondureño.
Luis Fernando Suárez - Un estratega de altos kilates que nos llevó a nuestro último Mundial, en Brasil 2014 y que es agente libre.
La experiencia de Suárez es importante porque ha dirigido tres Mundiales con Ecuador, Honduras y Costa Rica. Por el conocimiento que tiene es una buena opción.
Héctor Vargas - El argentino de 66 tiene una vida futbolística en Honduras. Actualmente en la Liga de Ascenso con Leones, pero para un interinato es uno de los perfiles idóneos a tomar la batuta de la 'H'.
El León de Formosa se coronó campeón tres veces con Olimpia y una con Marathón. Siempre ha estado abierto a aportarle su conocimiento a la selección catracha.