Exjugadores de Honduras que trabajan en construcción en EE UU: varios campeones de Liga Nacional

Diversos exjugadores de Honduras se han instalado desde hace años en Estados Unidos y han logrado salir adelante mediante el trabajo de la construcción. Varios de ellos fueron campeones de Liga Nacional y esta es su vida en territorio estadounidense.
Fue parte de la Selección Nacional de Honduras que ganó el tercer lugar en la Copa América del 2001 y ahora esta es la vida del defensor David Cárcamo (derecha) en Miami, Estados Unidos. El exdefensor saca adelante a su familia con un famoso trabajo de construcción. Cárcamo actualmente se dedica al trabajo del framing de metal o steel framing.
Steven Ramos fue un delantero que estuvo en un Mundial Sub17 con la Bicolor y vistió la camiseta de Real España, también sale adelante mediante la construcción en Estados Unidos.
Kevin Espinoza (abajo) fue un lateral izquierdo que salió campeón con Marathón en 2018 ante Motagua. Se fue de “mojado” allá por 2019 viviendo primero en Los Ángeles, para luego quedarse en Houston dedicándose también a la construcción.
José “Baba” Güity es recordado por ser comparado con David Suazo en las selecciones Sub20 y Sub23, tiene muchos años en Estados Unidos haciendo este oficio, algunos de ellos con fibra.
Harlington Gutiérrez jugó como lateral derecho en Real España y hace trabajos de construcción en Miami, además de jugar en torneos burocráticos. Gutiérrez fue parte del título de Real España en el 2013 ante la Real Sociedad, tiene ya varios años residiendo en Estados Unidos donde ha podido salir adelante mediante la construcción.
César Oseguera tiene ya varios años viviendo en Nueva York, Estados Unidos. Aparte de dedicarse a la construcción también juega en torneos burocráticos. Fue en TikTok donde ha compartido parte de su vida en el trabajo de la construcción y algunas personas lo cuestionaron al decir que no ahorró cuando fue futbolista. Oseguera dijo que no le da pena mostrar su vida en el trabajo de la construcción y que se gana la vida sin hacerle daño a nadie. Ganó títulos con Motagua y Real España.
David Molina fue un defensor del Motagua que, incluso, llegó a tener su propia empresa constructora especializada en la instalación de techos. Él radica en Atlanta.
Óscar Vargas fue un exdelantero que estuvo en clubes como Marathón y debutó en el 2002, teniendo participación en el fútbol nacional hasta el 2009. Su labor en construcción la ha hecho en Nueva York.
Jonathan Reyes: Conocido como “Pavoncito”, el jugador pidió asilo en Estados Unidos. Estuvo en Marathón donde debutó en primera división, pero desde hace años se dedicó a trabajar en la jardinería en esa nación que le abrió las puertas.
Mario Chirinos: Exseleccionado hondureño, brilló en Motagua, disputó los Juegos Olímpicos del 2000, ahora radica desde hace más de 15 años en Estados Unidos donde ha tenido muchos trabajos.
Javier Portillo se quedó en el país del norte, juega burocrático y hace varios trabajos de construcción para sacar adelante a su hija. Portillo tiene 43 años y radica en Nueva Orleans.