Exjugadores de Honduras que trabajan en construcción en EE UU: varios campeones de Liga Nacional

César Oseguera tiene ya varios años viviendo en Nueva York, Estados Unidos. Aparte de dedicarse a la construcción también juega en torneos burocráticos. Fue en TikTok donde ha compartido parte de su vida en el trabajo de la construcción y algunas personas lo cuestionaron al decir que no ahorró cuando fue futbolista. Oseguera dijo que no le da pena mostrar su vida en el trabajo de la construcción y que se gana la vida sin hacerle daño a nadie. Ganó títulos con Motagua y Real España.