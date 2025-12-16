Premios The Best 2025: Todos los ganadores del trofeo de la FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) celebró la gala de la entrega del premio The Best y así se dividieros los trofeos en diferentes categorías
La española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona y de la selección española, fue galardonada este martes con el premio The Best 2025 que concede la FIFA a la mejor jugadora del año en en un acto celebrado en Doha.
Andreas Harlass-Neuking, médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg, ha sido galardonado con el premio The Best de la FIFA al Juego Limpio, según ha anunciado el máximo organismo futbolístico mundial, que organiza la gala esta tarde en Doha.
El once está integrado por Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG-Manchester City), Achraf Hakimi (MAR/PSG), William Pacho (ECU/PSG), Virgil van Dijk (NED/Liverpool), Nuno Mendes (POR/PSG), Cole Palmer (ING/Chelsea), Jude Bellingham (ING/Real Madrid), Vitinha (POR/PSG), Pedri González (ESP/Barcelona), Lamine Yamal (ESP/Barcelona) y Ousmane Dembele (FRA/PSG).
El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y la campaña pasada en el PSG, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor guardameta que otorga la FIFA.
La inglesa Hannah Hampton, portera del Chelsea, ha sido galardonada con el premio The Best a la mejor guardameta del año que concede la FIFA, cuya gala se celebrará esta tarde en Doha.
La mexicana Lizbeth Ovalle, gracias a su espectacular tanto de 'escorpión' con Tigres contra el Guadalajara de la Liga mexicana femenina, el 3 de marzo, ha sido galardonada con el premio Marta de los The Best de la FIFA.
El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor entrenador de fútbol masculino que concede la FIFA en una gala celebrada en Doha.
El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor jugador de 2025 que otorga la FIFA en un acto celebrado en Doha.
El argentino Santiago Montiel, gracias a su espectacular chilena con el Independiente ante el Independiente Rivadavia, ha sido galardonado con el premio Puskas de los The Best de la FIFA al mejor gol del año.
La neerlandesa Sarina Wiegman, técnica de la selección de Inglaterra, fue galardonada este martes con el premio The Best que concede la FIFA a la mejor entrenadora de fútbol femenino en una gala celebrada en Doha.
El colectivo de seguidores del Zakho SC iraquí ha sido galardonado con el premio The Best de la FIFA a la afición de 2025, según ha anunciado el máximo organismo futbolístico mundial, que organiza la gala esta tarde en Doha.
El equipo ideal de 2025 está integrado por Hannah Hampton (ENG), Lucy Bronze (ENG), Leah Williamson (ENG), Irene Paredes (ESP), Ona Battle (ESP), Aitana Bonmatí (ESP), Patri Guijarro (ESP), Claudia Pina (ESP), Mariona Caldentey (ESP), Alessia Russo (ING), Alexia Putellas (ESP).