Vote por la inocentada más absurda en Honduras en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Políticos y funcionarios públicos estuvieron bajo la mira por sus polémicas declaraciones, ya sean como errores o como aseveraciones cargadas de sarcasmo, cinismo o ignorancia este 2025.
Desde candidatos presidenciales intentando ganar popularidad y aceptación entre los jóvenes votantes, con frases como "Activar la racha", hasta ideas de colocar a tiktokers al frente de instituciones del Estado. Y desde palabras inventadas en los discursos oficiales hasta apodos que quedarán para la posteridad.
A continuación, le presentamos las 20 inocentadas más virales de este año en nuestra encuesta, donde podrá elegir solo una opción, siguiendo los pasos detallados:
¿Cómo votar?
1. Desplácese hasta el final de esta nota y se mostrará la encuesta interactiva, donde aparece cada uno de los videos de las inocentadas, con una breve explicación.
3. Tras revisar todas las opciones, vaya hasta el final y seleccione la opción de su preferencia y después dé clic en el botón "Enviar" (es importante destacar que solo se permite un voto por participante).
Es relevante señalar que, como es costumbre de este rotativo, la privacidad de los datos de los participantes está garantizada y controlada mediante la dirección IP, asegurando así la transparencia en los resultados finales. Por ejemplo, usuarios pertenecientes a empresas que comparten la misma dirección IP solo podrán participar una vez.
Si desea participar en la encuesta y no puede hacerlo mientras está conectado al WiFi de su empresa, simplemente desactive el WiFi y habilite sus datos móviles. De esta manera, podrá participar sin ningún inconveniente.
La encuesta estará habilitada a partir del miércoles 17 de diciembre hasta el 8 de enero de 2025 a las 11:59 p. m. Los resultados finales se darán a conocer el 9 de enero de 2026.
Conozca los resultados
Este rotativo elaboró un gráfico interactivo con el cual podrá ver el avance de los resultados de la encuesta de las inocentadas de 2025.