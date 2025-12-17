Vote por la inocentada más absurda en Honduras en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Políticos y funcionarios públicos estuvieron bajo la mira por sus polémicas declaraciones, ya sean como errores o como aseveraciones cargadas de sarcasmo, cinismo o ignorancia este 2025. Desde candidatos presidenciales intentando ganar popularidad y aceptación entre los jóvenes votantes, con frases como "Activar la racha", hasta ideas de colocar a tiktokers al frente de instituciones del Estado. Y desde palabras inventadas en los discursos oficiales hasta apodos que quedarán para la posteridad. A continuación, le presentamos las 20 inocentadas más virales de este año en nuestra encuesta, donde podrá elegir solo una opción, siguiendo los pasos detallados:

¿Cómo votar?

1. Desplácese hasta el final de esta nota y se mostrará la encuesta interactiva, donde aparece cada uno de los videos de las inocentadas, con una breve explicación. 3. Tras revisar todas las opciones, vaya hasta el final y seleccione la opción de su preferencia y después dé clic en el botón "Enviar" (es importante destacar que solo se permite un voto por participante). Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Es relevante señalar que, como es costumbre de este rotativo, la privacidad de los datos de los participantes está garantizada y controlada mediante la dirección IP, asegurando así la transparencia en los resultados finales. Por ejemplo, usuarios pertenecientes a empresas que comparten la misma dirección IP solo podrán participar una vez. Si desea participar en la encuesta y no puede hacerlo mientras está conectado al WiFi de su empresa, simplemente desactive el WiFi y habilite sus datos móviles. De esta manera, podrá participar sin ningún inconveniente. La encuesta estará habilitada a partir del miércoles 17 de diciembre hasta el 8 de enero de 2025 a las 11:59 p. m. Los resultados finales se darán a conocer el 9 de enero de 2026.

Conozca los resultados