Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best

Este 16 de diciembre se entregaron los premios The Best donde el francés Ousmane Dembélé ganó al mejor jugador en la categoría de varones. ¿Cómo votaron los representantes de Honduras?
Reinaldo Rueda votó como seleccionador de Honduras, aunque él ya dejó oficialmente el cargo en la Bicolor tras eliminación del Mundial el 18 de noviembre.
Reinaldo Rueda votó por Ousmane Dembélé como el mejor jugador del mundo, pieza del PSG que también es el Balón de Oro.
Reinaldo Rueda votó en segundo lugar por el volante portugués Vitinha del PSG.
Finalmente el extécnico de Honduras votó en tercer lugar por el volante inglés Cole Palmer del Chelsea.
Como capitán de Honduras votó Antony Lozano, quien se está recuperando de una lesión que lo hará volver a las canchas hasta los primeros meses del 2026.
Lozano decidió votar en primer lugar por el volante portugués Vitinha, quien finalmente quedó en el puesto 7 en las posiciones finales.
En segundo lugar, el capitán de la Selección de Honduras decidió votar por Ousmane Dembélé, ganador del premio.
Finalmente Antony Lozano votó por el español Lamine Yamal del Barcelona. En las posiciones finales el zurdo quedó segundo.
Como periodista le tocó votar a Gonzalo Carías, quien trabaja para Deportes TVC. ¿Por quiénes voto
Carías votó en primer lugar por Ousmane Dembélé, quien ganó el The Best con un total de 50 puntos.
Carías votó en segundo lugar por Lamine Yamal, quien en las posiciones finales quedó segundo con 39 puntos.
En tercer lugar el comunicador hondureño votó por el portugués Vitinha. Curiosamente ninguno de los representantes de Honduras apoyó al francés Kylian Mbappé, que terminó quedando tercero con 35 puntos.