  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best

Así fue el voto de los tres representantes de Honduras en los premios The Best que se entregaron este 16 de diciembre

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 17:14
Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best
1 de 13

Este 16 de diciembre se entregaron los premios The Best donde el francés Ousmane Dembélé ganó al mejor jugador en la categoría de varones. ¿Cómo votaron los representantes de Honduras?

 Foto: Archivo El Heraldo
Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best
2 de 13

Reinaldo Rueda votó como seleccionador de Honduras, aunque él ya dejó oficialmente el cargo en la Bicolor tras eliminación del Mundial el 18 de noviembre.

Foto: Archivo El Heraldo
Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best
3 de 13

Reinaldo Rueda votó por Ousmane Dembélé como el mejor jugador del mundo, pieza del PSG que también es el Balón de Oro.

Foto: Cortesía redes
Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best
4 de 13

Reinaldo Rueda votó en segundo lugar por el volante portugués Vitinha del PSG.

Foto: Cortesía redes
Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best
5 de 13

Finalmente el extécnico de Honduras votó en tercer lugar por el volante inglés Cole Palmer del Chelsea.

Foto: Cortesía redes
Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best
6 de 13

Como capitán de Honduras votó Antony Lozano, quien se está recuperando de una lesión que lo hará volver a las canchas hasta los primeros meses del 2026.

Foto: Cortesía redes
Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best
7 de 13

Lozano decidió votar en primer lugar por el volante portugués Vitinha, quien finalmente quedó en el puesto 7 en las posiciones finales.

Foto: Cortesía redes
Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best
8 de 13

En segundo lugar, el capitán de la Selección de Honduras decidió votar por Ousmane Dembélé, ganador del premio.

Foto: Cortesía redes
Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best
9 de 13

Finalmente Antony Lozano votó por el español Lamine Yamal del Barcelona. En las posiciones finales el zurdo quedó segundo.

Foto: Cortesía redes
Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best
10 de 13

Como periodista le tocó votar a Gonzalo Carías, quien trabaja para Deportes TVC. ¿Por quiénes voto

 Foto: Cortesía redes
Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best
11 de 13

Carías votó en primer lugar por Ousmane Dembélé, quien ganó el The Best con un total de 50 puntos.

Foto: Cortesía redes
Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best
12 de 13

Carías votó en segundo lugar por Lamine Yamal, quien en las posiciones finales quedó segundo con 39 puntos.

Foto: Cortesía redes
Así votó Reinaldo Rueda, “Choco” Lozano y periodista hondureño en premios The Best
13 de 13

En tercer lugar el comunicador hondureño votó por el portugués Vitinha. Curiosamente ninguno de los representantes de Honduras apoyó al francés Kylian Mbappé, que terminó quedando tercero con 35 puntos.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos