Habilitarán un carril del puente Papa Francisco este viernes 21 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) habilitará un carril del puente Papa Francisco el próximo viernes 21 de noviembre, como parte de un plan temporal para aliviar la congestión vehicular en la zona norte de la capital.

El anuncio fue hecho por Benjamín Bustamante, titular de la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC, quien explicó que la medida permitirá el paso de vehículos en ambos sentidos.

“Nosotros tenemos instrucciones, por parte del alcalde, de poder habilitar este tramo en un doble sentido”, explicó el funcionario muncipal.

El funcionario detalló que el carril izquierdo funcionará de manera provisional como paso a desnivel bidireccional, facilitando la circulación de los vehículos que transitan del norte hacia el oriente y viceversa.

Con esta medida, la comuna busca aliviar la carga vehicular en la zona mientras continúan los trabajos en el resto de la estructura que mide más de 300 metros de longitud.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Estamos colocando postes con sus lámparas para tener el paso iluminado al momento que sea habilitado”, indicó el titular de la dependencia.