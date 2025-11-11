Habilitarán un carril del puente Papa Francisco este viernes 21 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) habilitará un carril del puente Papa Francisco el próximo viernes 21 de noviembre, como parte de un plan temporal para aliviar la congestión vehicular en la zona norte de la capital.
El anuncio fue hecho por Benjamín Bustamante, titular de la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC, quien explicó que la medida permitirá el paso de vehículos en ambos sentidos.
“Nosotros tenemos instrucciones, por parte del alcalde, de poder habilitar este tramo en un doble sentido”, explicó el funcionario muncipal.
El funcionario detalló que el carril izquierdo funcionará de manera provisional como paso a desnivel bidireccional, facilitando la circulación de los vehículos que transitan del norte hacia el oriente y viceversa.
Con esta medida, la comuna busca aliviar la carga vehicular en la zona mientras continúan los trabajos en el resto de la estructura que mide más de 300 metros de longitud.
“Estamos colocando postes con sus lámparas para tener el paso iluminado al momento que sea habilitado”, indicó el titular de la dependencia.
“De igual manera, empezamos a hacer resanes y pinturas de la barrera jersey. Esto va a evitar el embudo que existe actualmente y mitigar un poco la presión del tráfico”, agregó Bustamante.
El tramo izquierdo del puente será habilitado en horas de la madrugada del viernes 21 de noviembre.
Anvance total de la obra
El avance total del paso elevado alcanza un 65%, según informó la Dirección de Control y Seguimiento.
Uno de los avances más importantes se registró el 23 de octubre, cuando se finalizó la última viga cajón del lado izquierdo del paso elevado. Las tres vigas del lado derecho presentan un avance significativo y se prevé su conclusión para mediados de diciembre.
El proyecto contempla la construcción de dos puentes gemelos formados por vigas cajón en paralelo. Cada viga tendrá 8.60 metros de ancho, lo que permitirá cuatro carriles de circulación y la superestructura de concreto reforzado tendrá una longitud de 227.06 metros, sin contar las aproximaciones.
Las autoridades de Control y Seguimiento aseguraron que, pese a los trabajos pendientes, la obra mantiene un ritmo constante y se espera que una vez concluida reduzca significativamente la congestión vehicular en la zona que asciende a los más de 472 mil vehículos semanAles, según datos registrados por la Acaldía.
Por otra parte, entre los conductores persisten dudas sobre la posibilidad de tránsito en la intersección desde la calle Los Alcaldes hacia Mateo y viceversa una vez finalizada la obra, ya que existe un relleno de tierra justo bajo el puente.
Sin embargo, las autoridades aclararon que se trata de una medida temporal que se retirará conforme se complete la colocación de las vigas cajón.