Tras quema de llantas, despejan la CA-5: imágenes que dejó la toma de militantes de Libre

La Policía Nacional llegó a la zona donde se llevaba a cabo la protesta de militantes del partido Libertad y Refundación (Libre), quienes provocaron un intenso congestionamiento vehicular. Aquí las imágenes.
Así se encontraba el carril que conduce a la zona norte del país. La carretera CA-5 fue tomada por militantes de Libertad y Refundación (Libre).
Un pequeño grupo de simpatizantes trasladó llantas hasta el lugar y, desde tempranas horas de este lunes 15 de diciembre, se apostó en la zona, obstaculizando el paso vehicular.
La toma generó un fuerte congestionamiento vial. Los manifestantes llegaron con banderas del partido y pancartas, mientras una densa capa de humo cubría el cielo.
Un vehículo sin placas era el encargado de transportar las llantas. Pese a que los resultados electorales posicionan a Rixi Moncada en el tercer lugar, los militantes exigen transparencia en los resultados.
Los simpatizantes de Libre ya habían amenazado con salir a las calles en apoyo al actual alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, quien busca la reelección.
La protesta inició alrededor de las 5:30 de la mañana, pero cerca de las 7:20 la Policía Nacional llegó para dispersar la manifestación.
La fila de vehículos procedentes del sector de El Carrizal hacia la zona norte permanecía varada.
Con un camión cisterna, la Policía Nacional logró despejar el área y disminuir el fuerte congestionamiento vial.
Durante aproximadamente dos horas, los militantes de Libre permanecieron en la zona en respaldo a Jorge Aldana, quien disputa la alcaldía con Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional.