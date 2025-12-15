  1. Inicio
Tras quema de llantas, despejan la CA-5: imágenes que dejó la toma de militantes de Libre

Las autoridades ya lograron despejar el carril que permanecía tomado por militantes de Libre en la carretera CA-5, lo que había generado un fuerte congestionamiento vial. Imágenes de la toma

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 07:00
1 de 10

La Policía Nacional llegó a la zona donde se llevaba a cabo la protesta de militantes del partido Libertad y Refundación (Libre), quienes provocaron un intenso congestionamiento vehicular. Aquí las imágenes.

 Foto: Cortesía
2 de 10

Así se encontraba el carril que conduce a la zona norte del país. La carretera CA-5 fue tomada por militantes de Libertad y Refundación (Libre).

 Foto: Cortesía
3 de 10

Un pequeño grupo de simpatizantes trasladó llantas hasta el lugar y, desde tempranas horas de este lunes 15 de diciembre, se apostó en la zona, obstaculizando el paso vehicular.

 Foto: Cortesía
4 de 10

La toma generó un fuerte congestionamiento vial. Los manifestantes llegaron con banderas del partido y pancartas, mientras una densa capa de humo cubría el cielo.

 Foto: Cortesía
5 de 10

Un vehículo sin placas era el encargado de transportar las llantas. Pese a que los resultados electorales posicionan a Rixi Moncada en el tercer lugar, los militantes exigen transparencia en los resultados.

 Foto: Cortesía
6 de 10

Los simpatizantes de Libre ya habían amenazado con salir a las calles en apoyo al actual alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, quien busca la reelección.

 Foto: Cortesía
7 de 10

La protesta inició alrededor de las 5:30 de la mañana, pero cerca de las 7:20 la Policía Nacional llegó para dispersar la manifestación.

 Foto: Cortesía
8 de 10

La fila de vehículos procedentes del sector de El Carrizal hacia la zona norte permanecía varada.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Con un camión cisterna, la Policía Nacional logró despejar el área y disminuir el fuerte congestionamiento vial.

 Foto: Cortesía
10 de 10

Durante aproximadamente dos horas, los militantes de Libre permanecieron en la zona en respaldo a Jorge Aldana, quien disputa la alcaldía con Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional.

 Foto: Cortesía
