Familias con mascotas y niños respaldan a Jorge Aldana en campamento frente al Infop

Familias acompañadas de niños y mascotas se presentaron este domingo 14 de diciembre, en el campamento instalado frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) para expresar su respaldo al alcalde capitalino y candidato a la reelección, Jorge Aldana.
Durante la jornada, varios asistentes portaron carteles con mensajes de apoyo.
Entre ellos: "Aquí estamos los pacientes de la veterinaria municipal acompañando al gordito" y "Gracias alcalde por abrir la primera clínica gratuita", en referencia a los servicios municipales impulsados durante su gestión.
Militantes y simpatizantes se sumaron a la concentración, que ya cumple seis días consecutivos, como parte de las acciones de respaldo al edil, quien exige un escrutinio especial voto por voto en el nivel municipal del Distrito Central.
"A mí me da un valor muy importante y muy profundo en mi corazón por acompañarnos este día. Me hacen sentir más fuerte, que estamos en la línea correcta. No estamos queriendo hacerle daño a nadie, a ninguna persona, ninguna institución; queremos que la justicia prevalezca", expresó Aldana ante los presentes.
En su mensaje el alcalde señaló: "Hoy es el día seis; entre más pasan los días, más fuerza, más energía, más bendecidos y más en victoria".
El campamento fue instalado luego de que Aldana acudiera el martes 9 de diciembre a las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Infop, para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la revisión total de las actas correspondientes a la capital.
"Instalamos el Campamento en Defensa del Voto y la Victoria del Pueblo frente al CNE. Tenemos el 100 % de las actas de la capital, las mismas que tienen todos los partidos y el CNE, y que reflejan la voluntad del pueblo", publicó el edil en sus redes sociales.
Aldana también cuestionó el sistema de transmisión de resultados. "Estamos aquí porque solo confiamos en el voto de la gente, pero no en un sistema de transmisión lleno de fallas y denuncias", afirmó, al sostener que los datos divulgados no reflejan la voluntad popular.
El sábado 13 de diciembre reiteró su petición de que la totalidad de las 2,441 actas sean sometidas a escrutinio especial. "Yo estoy esperando que las actas totales, las 2,441, sean sometidas al escrutinio especial para tener más certidumbre, más certeza", manifestó.
Según la actualización del a las 5:03 de la tarde, el 14 de diciembre, con el 99.67% de las actas escrutadas en el Distrito Central, el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, lidera con 158,723 votos, seguido de Jorge Aldana con 158,110, una diferencia de 613 votos.