¿Supremo donó L100,000 a proyecto educativo de Shin Fujiyama? Esto se sabe

El creador de contenido Lester Alberto Cardona Meza, más conocido como Supremo, sorprendió a sus seguidores luego de que se viralizara un comprobante de transferencia a nombre de la organización sin fines de lucro fundada por Shin Fujiyama, Corporation Students Helping Honduras.
El comprobante de pago que se ha vuelto popular en redes sociales confirma que la donación registrada el pasado 10 de diciembre fue de 100,000 lempiras, generando revuelo positivo por la causa.
Corporation Students Helping Honduras nació en pro de la educación en el país con su proyecto denominado "Mil Escuelas para Honduras". Hasta ahora, ha logrado la construcción de 100 escuelas a nivel nacional.
Cabe recordar que Shin Fujiyama ha realizado diversos retos físicos con la finalidad de recaudar fondos para la construcción de más escuelas en el país.
Uno de sus últimos retos fue el de 3,000 kilómetros desde la frontera de Estados Unidos con México hasta Honduras para recaudar fondos para construir diez escuelas, logrando reunir más de 1.2 millones de dólares (más de 32 millones de lempiras).
Anteriormente, completó una carrera de 250 kilómetros desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa para reunir 2.7 millones de lempiras destinados a la reconstrucción de la Escuela Experimental de la UNAH, que se encontraba en condiciones precarias.
También ha corrido para celebrar la inauguración de la escuela número 100 de su fundación.
Más allá de correr, Shin ha empleado otros métodos efectivos para financiar sus proyectos:Voluntariado internacional: Miles de voluntarios de todo el mundo han viajado a Honduras a través de "Students Helping Honduras" (ahora "One Thousand Schools") para participar en viajes de servicio y ayudar físicamente en la construcción de las escuelas.
Shin Fujiyama de doble nacionalidad estadounidense-japonés se convirtió en una figura muy querida para los hondureños, pues llegó al país como voluntario estudiantil hace muchos años, y luego se mudó permanentemente, tras culminar sus estudios universitarios, para dedicarse de lleno a la fundación.
Fujiyama se comprometió con una hondureña y se convirtió en padre en San Pedro Sula. El también creador de contenido sigue trabajando para lograr la meta de construir 100 escuelas en el país.