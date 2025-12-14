A disparos matan al famoso payasito ‘Tuki Tuki’ en Perú: "Le tendieron una trampa"

Rogers Gallegos Rodríguez de 28 años, mejor conocido como el payasito ‘Tuki Tuki’, fue asesinado a disparos el pasado jueves, tras lo que su familia cataloga como "una trampa", ya que fue citado para dar un show infantil en la localidad de Gloria Grande, Huaycán, en el distrito de Ate, en Perú, antes de ser atacado. ¿ Qué se sabe del caso? Aquí los detalles.
De acuerdo con el relato de familiares, ‘Tuki Tuki’ fue citado para una presunta presentación artística, sin embargo, al llegar al lugar fue interceptado por hombres armados que le dispararon a sangre fría.
En el ataque, ‘Tuki Tuki’ y sus acompañantes resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Ate Vitarte, donde se confirmó el fallecimiento del artista.
"Iba a llegar y no salía la señora que lo contrató. La llamó mi hijo y la señora le dice que espere. Y ahí nomás, cuando habló mi hijo; al ratito, llegó la moto lineal. Bajaron y empezaron a dispararle a mi hijo. No hay decoración, no hay show, no hay local, no hay nada. Le han hecho la ‘camita’", relató la madre del reconocido payasito.
El crimen ha generado consternación a nivel nacional e internacional, pues Tuki Tuki era un payasito reconocido en el mundo artístico, por lo que piden justicia.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles detenidos ni detalles concretos del móvil del crimen. Sin embargo, las investigaciones están en marcha, a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Santa Anita.
Los familiares de ‘Tuki Tuki’ revelaron que, hace dos años, el artista había sido extorsionado por una banda criminal, que le exigía 50 mil soles para no atentar contra su vida.
Aunque en los últimos meses, aseguraron, él parecía estar tranquilo, las amenazas del pasado lo tenían en alerta. "El año pasado también recibió amenazas, pero ahora pensábamos que estaba bien. No imaginábamos que esto iba a terminar así", expresó la madre del payasito, visiblemente afectada por la pérdida.
Las autoridades policiales han señalado que el crimen aún se encuentra en investigación y que trabajan para determinar los móviles y posibles responsables.
La comunidad artística exige justicia por la muerte de ‘Tuki Tuki’, quien era querido por su alegría y talento en el mundo del entretenimiento infantil.
El pasado viernes 13 de diciembre, familiares y amigos se reunieron para rendirle homenaje al reconocido payasito.
Sus restos mortales ya descansan en paz, ya que fue sepultado por su familia este domingo 14 de diciembre en el cementerio Campo Fe, en compañía de cientos de personas. Cabe mencionar que su amigo cercano y DJ, identificado como Christian, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras recibir múltiples impactos de bala durante el mismo ataque.