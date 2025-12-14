A disparos matan al famoso payasito ‘Tuki Tuki’ en Perú: "Le tendieron una trampa"

"Iba a llegar y no salía la señora que lo contrató. La llamó mi hijo y la señora le dice que espere. Y ahí nomás, cuando habló mi hijo; al ratito, llegó la moto lineal. Bajaron y empezaron a dispararle a mi hijo. No hay decoración, no hay show, no hay local, no hay nada. Le han hecho la ‘camita’", relató la madre del reconocido payasito.