“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a críticas

En otro segmento de la conversación, Fátima Bosch se refirió a las injusticias y aseguró que es importante alzar la voz ante situaciones adversas, aun cuando exista miedo o incertidumbre. Reconoció que, pese a ser vista como un referente de empoderamiento, no siempre se siente fuerte, y admitió que en ocasiones preferiría evitar la exposición.