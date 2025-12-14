“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a críticas

La mexicana Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, volvió a generar conversación en redes sociales tras una entrevista concedida a la presentadora de espectáculos Shanik Berman, en la que abordó distintos aspectos de su reinado, su vida personal y la polémica que ha rodeado su coronación.
Durante la charla, la modelo tabasqueña habló sobre el significado que tiene para ella la corona de Miss Universo y aseguró que la lleva consigo en su día a día como un recordatorio del esfuerzo realizado para alcanzar la meta.
Señaló que más allá de su valor material, representa disciplina, constancia y trabajo personal.
Bosch también compartió un mensaje dirigido a mujeres y niñas, en el que destacó la importancia de la autoestima y de no dejarse afectar por comentarios negativos.
En ese sentido, subrayó que cada persona conoce su propio valor y que el ruido externo no debe desviar los objetivos personales.
Uno de los momentos más emotivos de la entrevista se dio cuando Shanik Berman le preguntó sobre un deseo personal.
La Miss Universo expresó que pediría volver a ver a un ser querido que perdió durante el proceso rumbo al certamen internacional, refiriéndose con nostalgia a su mascota fallecida.
En otro segmento de la conversación, Fátima Bosch se refirió a las injusticias y aseguró que es importante alzar la voz ante situaciones adversas, aun cuando exista miedo o incertidumbre. Reconoció que, pese a ser vista como un referente de empoderamiento, no siempre se siente fuerte, y admitió que en ocasiones preferiría evitar la exposición.
Recordó la importancia de tener tiempo para encomendar sus planes y dejar lo que no está en sus manos a la voluntad de Dios, una práctica que dijo realizar de manera constante.
Al cierre de la entrevista, la Miss Universo envió un mensaje que llamó la atención de los usuarios en redes sociales, dirigido a quienes la critican, al señalar que únicamente Dios tiene la autoridad para juzgar. Con una sonrisa, expresó: “Sólo Cristo Rey puede funarnos".