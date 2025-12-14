  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a críticas

Fátima Bosch, Miss Universo, ofreció una entrevista a la presentadora mexicana Shanik Berman en la que habló sobre su reinado, el significado personal de la corona, su postura ante las críticas y algunos aspectos de su vida personal

  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 14:50
“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a críticas
1 de 10

La mexicana Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, volvió a generar conversación en redes sociales tras una entrevista concedida a la presentadora de espectáculos Shanik Berman, en la que abordó distintos aspectos de su reinado, su vida personal y la polémica que ha rodeado su coronación.

 Foto: Redes sociales
“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a críticas
2 de 10

Durante la charla, la modelo tabasqueña habló sobre el significado que tiene para ella la corona de Miss Universo y aseguró que la lleva consigo en su día a día como un recordatorio del esfuerzo realizado para alcanzar la meta.

 Foto: Redes sociales
“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a críticas
3 de 10

Señaló que más allá de su valor material, representa disciplina, constancia y trabajo personal.

 Foto: Redes sociales
“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a críticas
4 de 10

Bosch también compartió un mensaje dirigido a mujeres y niñas, en el que destacó la importancia de la autoestima y de no dejarse afectar por comentarios negativos.

Foto: Redes sociales
“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a críticas
5 de 10

En ese sentido, subrayó que cada persona conoce su propio valor y que el ruido externo no debe desviar los objetivos personales.

 Foto: Redes sociales
“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a críticas
6 de 10

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista se dio cuando Shanik Berman le preguntó sobre un deseo personal.

Foto: Redes sociales
“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a críticas
7 de 10

La Miss Universo expresó que pediría volver a ver a un ser querido que perdió durante el proceso rumbo al certamen internacional, refiriéndose con nostalgia a su mascota fallecida.

 Foto: Redes sociales
“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a críticas
8 de 10

En otro segmento de la conversación, Fátima Bosch se refirió a las injusticias y aseguró que es importante alzar la voz ante situaciones adversas, aun cuando exista miedo o incertidumbre. Reconoció que, pese a ser vista como un referente de empoderamiento, no siempre se siente fuerte, y admitió que en ocasiones preferiría evitar la exposición.

 Foto: Redes sociales
“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a críticas
9 de 10

Recordó la importancia de tener tiempo para encomendar sus planes y dejar lo que no está en sus manos a la voluntad de Dios, una práctica que dijo realizar de manera constante.

 Foto: Redes sociales
“Sólo Cristo Rey puede funarnos”: Fátima Bosch responde a críticas
10 de 10

Al cierre de la entrevista, la Miss Universo envió un mensaje que llamó la atención de los usuarios en redes sociales, dirigido a quienes la critican, al señalar que únicamente Dios tiene la autoridad para juzgar. Con una sonrisa, expresó: “Sólo Cristo Rey puede funarnos".

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos