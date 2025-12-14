  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

En fotos: Santa Bárbara celebra 25 años del Festival de Chimeneas Gigantes

El tradicional Festival de Chimeneas Gigantes reúne arte, fuego y cultura en Trinidad, Santa Bárbara, con actividades y delegaciones internacionales

  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 11:34
En fotos: Santa Bárbara celebra 25 años del Festival de Chimeneas Gigantes
1 de 10

El municipio de Trinidad, Santa Bárbara, volvió a convertirse en el epicentro del arte y la cultura popular con la celebración del Festival de Chimeneas Gigantes 2025, una tradición que cumple 25 años y que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

 Foto: cortesía Honduras Pro
En fotos: Santa Bárbara celebra 25 años del Festival de Chimeneas Gigantes
2 de 10

La festividad inició el 11 de diciembre y se extendió hasta el sábado 13, con una variada agenda artística que reúne a creadores nacionales e internacionales.

 Foto: cortesía Honduras Pro
En fotos: Santa Bárbara celebra 25 años del Festival de Chimeneas Gigantes
3 de 10

La quema de las chimeneas fue programada para el sábado 13 de diciembre, entre las 9:00 y las 10:30 p.m., seguida de un espectáculo de juegos pirotécnicos y un concierto bailable que se prolongó hasta las 2:00 de la madrugada.

 Foto: cortesía Honduras Pro
En fotos: Santa Bárbara celebra 25 años del Festival de Chimeneas Gigantes
4 de 10

Durante tres días, las calles de Trinidad se llenaron de color, creatividad y tradición, consolidando al municipio como uno de los principales referentes culturales de Honduras en la temporada decembrina.

Foto: Secretaría de Turismo
En fotos: Santa Bárbara celebra 25 años del Festival de Chimeneas Gigantes
5 de 10

Este año, la celebración se enmarca en el "Año de las Artes".

 Foto: Secretaría de Turismo
En fotos: Santa Bárbara celebra 25 años del Festival de Chimeneas Gigantes
6 de 10

El festival rinde un homenaje especial al colectivo Los Chimeneros Tecos y un reconocimiento póstumo al artista Pablo Zelaya Sierra, figuras clave en el desarrollo del arte y la identidad cultural del país.

Foto: Secretaría de Turismo
En fotos: Santa Bárbara celebra 25 años del Festival de Chimeneas Gigantes
7 de 10

Las Chimeneas Gigantes, elaboradas por artesanos hondureños, se construyen con materiales como alambre, periódico, papel, madera, ocote y fibras naturales como yute, mezcal y palma.

 Foto: cortesía Honduras Pro
En fotos: Santa Bárbara celebra 25 años del Festival de Chimeneas Gigantes
8 de 10

Las estructuras destacan por su tamaño, detalle y simbolismo. Estas figuras representan elementos de la cultura nacional, la fauna y la flora, además de pasajes históricos, personajes mitológicos y expresiones populares de Honduras.

 Foto: cortesía Honduras Pro
En fotos: Santa Bárbara celebra 25 años del Festival de Chimeneas Gigantes
9 de 10

Lo que hoy son monumentales obras de arte tuvo su origen en una práctica devocional, cuando se encendían antorchas de ocote frente a los hogares en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción.

 Foto: cortesía Honduras Pro
En fotos: Santa Bárbara celebra 25 años del Festival de Chimeneas Gigantes
10 de 10

Desde su inicio en el año 2000, el Festival de Chimeneas Gigantes ha crecido de forma sostenida y se ha consolidado como una de las expresiones culturales más apreciadas del país, transformando el fuego en un símbolo de identidad, memoria y tradición.

 Foto: Secretaría de Turismo
Cargar más fotos