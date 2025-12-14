En fotos: Santa Bárbara celebra 25 años del Festival de Chimeneas Gigantes

El municipio de Trinidad, Santa Bárbara, volvió a convertirse en el epicentro del arte y la cultura popular con la celebración del Festival de Chimeneas Gigantes 2025, una tradición que cumple 25 años y que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación.
La festividad inició el 11 de diciembre y se extendió hasta el sábado 13, con una variada agenda artística que reúne a creadores nacionales e internacionales.
La quema de las chimeneas fue programada para el sábado 13 de diciembre, entre las 9:00 y las 10:30 p.m., seguida de un espectáculo de juegos pirotécnicos y un concierto bailable que se prolongó hasta las 2:00 de la madrugada.
Durante tres días, las calles de Trinidad se llenaron de color, creatividad y tradición, consolidando al municipio como uno de los principales referentes culturales de Honduras en la temporada decembrina.
Este año, la celebración se enmarca en el "Año de las Artes".
El festival rinde un homenaje especial al colectivo Los Chimeneros Tecos y un reconocimiento póstumo al artista Pablo Zelaya Sierra, figuras clave en el desarrollo del arte y la identidad cultural del país.
Las Chimeneas Gigantes, elaboradas por artesanos hondureños, se construyen con materiales como alambre, periódico, papel, madera, ocote y fibras naturales como yute, mezcal y palma.
Las estructuras destacan por su tamaño, detalle y simbolismo. Estas figuras representan elementos de la cultura nacional, la fauna y la flora, además de pasajes históricos, personajes mitológicos y expresiones populares de Honduras.
Lo que hoy son monumentales obras de arte tuvo su origen en una práctica devocional, cuando se encendían antorchas de ocote frente a los hogares en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción.
Desde su inicio en el año 2000, el Festival de Chimeneas Gigantes ha crecido de forma sostenida y se ha consolidado como una de las expresiones culturales más apreciadas del país, transformando el fuego en un símbolo de identidad, memoria y tradición.