Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show

La barranquillera Shakira confirmó su llegada a El Salvador como parte de "Las mujeres ya no lloran World Tour", que desplegará tres presentaciones en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González de San Salvador los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026.
La productora del evento definió esta serie de conciertos como una “residencia centroamericana”, estrategia que permite a los artistas concentrar varias fechas en una misma ciudad, optimizando logística y generando un mayor impacto cultural y turístico.
Con ello, El Salvador se posiciona como epicentro regional de la gira, atrayendo a seguidores de toda Centroamérica.
Diversos medios locales señalan que los precios de los boletos oscilarán entre los 45 y 275 dólares estadounidenses.
Esto equivale a aproximadamente L 1,184 y L 7,234 por cada boleto.
La venta oficial iniciará el 17 de diciembre a las 11:00 de la mañana, únicamente a través de las plataformas FUN y Todo Ticket, según informó la productora.
La gira “Las mujeres ya no lloran” marca el regreso de Shakira, tras años de ausencia, en los escenarios de la región.
Ha sido reconocido por Billboard como el tour más taquillero de la historia entre artistas latinas femeninas.
Con la logística del espectáculo de Shakira viajan más de 150 personas a cada destino y, como detalle, además de técnicos, productores y bailarines, la gira está acompañada por un cocinero y dos fisioterapeutas.
La serie de conciertos en San Salvador se perfila como uno de los eventos musicales más importantes de la región para 2026.
La puesta en escena de la "loba" ha reunido hasta a tres generaciones en cada ciudad.
Demostrando su fuerte dominio en la música latina contemporánea.