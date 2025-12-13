  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show

El anuncio de la residencia de Shakira en El Salvador generó euforia entre los fanáticos que esperan ver a la colombiana en vivo desde hace décadas. Este sería el costo de los boletos

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 11:25
Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show
1 de 12

La barranquillera Shakira confirmó su llegada a El Salvador como parte de "Las mujeres ya no lloran World Tour", que desplegará tres presentaciones en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González de San Salvador los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show
2 de 12

La productora del evento definió esta serie de conciertos como una “residencia centroamericana”, estrategia que permite a los artistas concentrar varias fechas en una misma ciudad, optimizando logística y generando un mayor impacto cultural y turístico.

 Foto: EFE
Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show
3 de 12

Con ello, El Salvador se posiciona como epicentro regional de la gira, atrayendo a seguidores de toda Centroamérica.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show
4 de 12

Diversos medios locales señalan que los precios de los boletos oscilarán entre los 45 y 275 dólares estadounidenses.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show
5 de 12

Esto equivale a aproximadamente L 1,184 y L 7,234 por cada boleto.

 Foto: EFE
Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show
6 de 12

La venta oficial iniciará el 17 de diciembre a las 11:00 de la mañana, únicamente a través de las plataformas FUN y Todo Ticket, según informó la productora.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show
7 de 12

La gira “Las mujeres ya no lloran” marca el regreso de Shakira, tras años de ausencia, en los escenarios de la región.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show
8 de 12

Ha sido reconocido por Billboard como el tour más taquillero de la historia entre artistas latinas femeninas.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show
9 de 12

Con la logística del espectáculo de Shakira viajan más de 150 personas a cada destino y, como detalle, además de técnicos, productores y bailarines, la gira está acompañada por un cocinero y dos fisioterapeutas.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show
10 de 12

La serie de conciertos en San Salvador se perfila como uno de los eventos musicales más importantes de la región para 2026.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show
11 de 12

La puesta en escena de la "loba" ha reunido hasta a tres generaciones en cada ciudad.

 Foto: Instagram | @shakira
Shakira en El Salvador: Esto podrían costar los boletos del show
12 de 12

Demostrando su fuerte dominio en la música latina contemporánea.

 Foto: Instagram | @shakira
Cargar más fotos