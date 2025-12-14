Olancho FC anuncia que se retira de la Liga Nacional: "me están haciendo la vida imposible"

San Pedro Sula, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras está en problemas nuevamente. Ahora tiene que lidiar que el Olancho FC, una de las instituciones deportivas más solventes de la primera división, ha determinado retirarse del fútbol hondureño. Así lo ha dado a conocer a DIEZ Samuel García, dueño y fundador de los potros, quienes vienen del ascenso y se ha convertido en una marca representativa del departamento más grande del país y en competidores acérrimos de los grandes del país por fichajes.

"Ya hablé con Marathón y con Rolin Peña y le dije que nosotros no seguimos, a nosotros que nos metan multa, que nos desafilien, porque eso es lo que andan buscando, desafiliarme, porque como yo dije que pido la renuncia de Jorge Salomón, entonces por eso me están haciendo la vida imposible, entonces no les voy a dar gusto, mejor no retiramos", confirmó a los micrófonos de DIEZ. La molestia de García, diputado en el Congreso Nacional por el Partido Liberal, radica en la última jugada del partido entre Platense y Olancho FC disputado en Puerto Cortés por la segunda jornada de la Triangular donde el árbitro Julio Güity finalizó el partido cuando el club se aprestaba a cobrar un tiro libre en los linderos del área.