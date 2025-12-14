Olancho FC no pudo mantener la ventaja y Platense lo terminó empatando en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.- La Triangular B del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras avisa de partidos llenos de emoción y el desarrollado este domingo 14 de diciembre en Puerto Cortés lo dice todo.

Platense recibió al Olancho FC empatando 1-1 en la fecha 2, juego disputado en el estadio Excélsior de la ciudad de Puerto Cortés ante una gran cantidad de aficionados presentes.

Fue el Tiburón quien puso la voz cantante en el inicio del encuentro. Carlos Pérez, Samuel Pozantes y Georgie Welcome luchaban contra la zaga olanchana y Erick Puerto se convirtió en un buen asistidor.

Rodrigo de Olivera y Yeison Mejía eran los jugadores de mayor peligro para los olanchanos. Y aprovecharon la oportunidad que se les presentó en el momento oportuno.

Al minuto 22, Carlos Pérez soltó un misil que se estrelló en el vertical de la meta de Gerson Argueta y en el contragolpe, Roger Sanders habilitó a Rodrigo de Olivera, el meta Javier Orobio no logró sacar con fuerza la pelota y el uruguayo clavó el cabezazo para celebrar el 1-0.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El Tiburón se fue encima, comenzó con todo buscando el empate antes de la finalización del primer tiempo. Carlos Pérez, Samuel Pozantes, Erick Puerto y Georgie Welcome continuaron insistiendo sin éxito.

Al comienzo del segundo tiempo, Aldo Fajardo y Eduardo Urbina entraron a la cancha por sus compañeros Georgie Welcome y Ofir Padilla, uno de los movimientos casi fieles del entrenador Raúl Cáceres en el Platense.

El resultado dio en el blanco casi de inmediato, Pavel Johnson y Eduardo Urbina se combinaron por izquierda, cabeceó Erick Puerto dando un pase a Aldo Fajardo para marcar el empate 1-1.

El pasar de los minutos dejó a Platense acorralando a los Potros en su patio y dejaron escapar la oportunidad cuando un desborde de Urbina vio posicionado a Erick Puerto, pero no llegó a tiempo a la cita.

Llegó a su final el partido de la fecha 2 del Triangular B, ambos hicieron un punto y es Marathón quien quedó en la cima con 3 puntos. El jueves se medirán en San Pedro Sula el Monstruo Verde y el Tiburón.