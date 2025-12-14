Los cortes de energía este lunes 15 de diciembre en Honduras: ¿qué zonas serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este lunes 15 de diciembre en varias zonas del país como San Pedro Sula, Choloma y El Progreso.
De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa energética, las interrupciones del servicio se deberán a trabajos, en algunas zonas de mantenimiento general del circuito, mientras que en otras áreas habrá cambio de estructuras quemadas en base y reparación y conexión de cables.
En Francisco Morazán, una de las zonas que no contará con el servicio es el municipio de San Buenaventura, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.
¿Qué otras zonas que no tendrán luz por varias horas este lunes? Aquí el listado completo:
San Pedro Sula: de 8:50 a.m. a 2:50 p.m.
Lacthosa, Torres del Valle, colonia Jardínes del Valle I, II, III etapa.
El Progreso: de 8:15 a.m. a 3:15 p.m.
Aldea La 28, aldea La 29, aldea Miller, aldea San José del Cayo, El Caimito y zonas aledañas.
Choloma: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Colonia Infop, colonia García, colonia La Primavera, barrio La Curva, colonia Rubí, colonia Adeh, barrio Pueblo Nuevo, colonia 11 de Abril, barrio Suyapa, barrio San Antonio, barrio San Francisco, colonia Pagán, residencial Los Prados, 09:00 am a colonia El Kilómetro, colonia Ceden, aldea Quebrada Seca, Rinagro, Corrugados de Sula, Los Caraos, colonia La Fortuna, colonia Los Invencibles.
Choloma: de 9:00 a 11:00 a.m.:
Barrio El Chaparro (norte y centro), centro de Choloma, barrio Abajo, posta policial, municipalidad de Choloma, colonia Infop, colonia García, barrio El Guayabal, barrio Concepción, colonia La Primavera, barrio La Curva, colonia Rubí, colonia Adeh, barrio Suyapa, colonia Bosques de Choloma, barrio San Antonio, barrio Pueblo Nuevo, colonia Misisipi, colonia 19 de Septiembre, colonia 11 de Abril, barrio San Francisco, colonia Pagán, residencial Los Prados, colonia Los Almendros, colonia El Kilómetro, colonia Cedén, aldea Quebrada Seca, IHSS, supermercados La Antorcha, estadio Rubén Deras, Rinagro, Corrugados de Sula, Mall Las Américas.
En ese sentido, la ENEE recomienda a la población de las zonas antes mencionadas, tomar medidas de prevención como desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen durante los apagones.
Asimismo, instan a estar al tanto de canales oficiales para conocer cambios en la programación de cortes de energía a nivel nacional.