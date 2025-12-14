Los cortes de energía este lunes 15 de diciembre en Honduras: ¿qué zonas serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este lunes 15 de diciembre en varias zonas del país como San Pedro Sula, Choloma y El Progreso.

De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa energética, las interrupciones del servicio se deberán a trabajos, en algunas zonas de mantenimiento general del circuito, mientras que en otras áreas habrá cambio de estructuras quemadas en base y reparación y conexión de cables.

En Francisco Morazán, una de las zonas que no contará con el servicio es el municipio de San Buenaventura, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

¿Qué otras zonas que no tendrán luz por varias horas este lunes? Aquí el listado completo: