Pese a esfuerzos e inversión millonaria, la ENEE cerrará otro año con cifras en rojo

Tegucigalpa, Honduras.- Al cierre del tercer trimestre, comprendido hasta septiembre pasado, los perjuicios de la estatal sumaron el 34.86%, equivalente a 18,770.6 millones de lempiras, constató EL HERALDO, con base en cálculos de las cifras del boletín estadístico emitido a ese período.

Si bien los menoscabos de la ENEE al noveno mes de 2024 alcanzaron 37.01% en términos porcentuales, una diferencia interanual del -2.15, en lo monetario el impacto es similar debido a que se contabilizaron 18,915.9 millones que dejó de percibir el organismo autónomo.

La generación energética neta ascendió los 8,479.7 gigavatios (GV) en el sistema interconectado nacional, que implicó una variación menor en 79.9 gigavatios con respecto al mismo término del año pasado.