Pese a esfuerzos e inversión millonaria, la ENEE cerrará otro año con cifras en rojo

Tegucigalpa, Honduras.- Al cierre del tercer trimestre, comprendido hasta septiembre pasado, los perjuicios de la estatal sumaron el 34.86%, equivalente a 18,770.6 millones de lempiras, constató EL HERALDO, con base en cálculos de las cifras del boletín estadístico emitido a ese período.
Si bien los menoscabos de la ENEE al noveno mes de 2024 alcanzaron 37.01% en términos porcentuales, una diferencia interanual del -2.15, en lo monetario el impacto es similar debido a que se contabilizaron 18,915.9 millones que dejó de percibir el organismo autónomo.
La generación energética neta ascendió los 8,479.7 gigavatios (GV) en el sistema interconectado nacional, que implicó una variación menor en 79.9 gigavatios con respecto al mismo término del año pasado.
Las ventas de energía de la institución responsable de la producción, transmisión, distribución y comercialización energética contabilizaron 5,523.7 gigavatios, que representaron ingresos por 30,815.2 millones de lempiras.
De 2,956 gigavatios fueron las pérdidas de la ENEE de enero a septiembre pasado y el costo del kilovatio totalizó los 6.35 lempiras.
A lo interno de la estatal eléctrica están a cargo de la misma labor el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD), incluyendo ENEE Distribución.
De acuerdo con el reporte oficial, los perjuicios técnicos y no técnicos de la referida empresa llegaron al 34.36% al 30 de septiembre pasado.
Paulatino
El presidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Eduardo Bennaton, consideró que “el plan de reducción de pérdidas de la ENEE debe ser paulatino, que trascienda períodos electorales, trabajando todos juntos en la misma dirección”.
También aseguró que el desafío de las nuevas autoridades y funcionarios que asumirán en la ENEE será el de la disminución de estos perjuicios.