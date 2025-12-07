Juan Orlando Hernández comparte foto del día que recuperó su libertad tras indulto

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, publicó este domingo -7 de diciembre- una fotografía del día en que recuperó su libertad, tras más de tres años recluido en una cárcel estadounidense. La imagen, tomada el pasado martes 2 de diciembre, muestra al exmandatario con una barba abundante y canosa, además de lentes y un gesto evidente de alegría, pues "es un hombre libre". Hernández compartió dos fotografías, ambas capturas de pantalla de una videollamada, con su esposa, Ana García; sin embargo, cada una corresponde a momentos distintos.

La primera muestra la última vez que el exmandatario habló con su familia, exactamente el día después de su extradición: 22 de abril de 2022. La segunda es evidencia del día en que recuperó su libertad, luego de más de tres años preso en Estados Unidos, tras haber sido hallado culpable por delitos relacionados con el narcotráfico. De acuerdo con Hernández, sus hijas le "pidieron que compartiera estas fotos con mi esposa Ana García de Hernández, que para nuestra familia tienen una historia muy especial. Son una prueba de la bondad y misericordia de Dios".

Sobre la primera imagen, detalló: “Al llegar a Nueva York me permitieron llamar a mi familia. Fue un día de mucho dolor e incertidumbre... pero aún ahí Dios estuvo con nosotros”. En la segunda fotografía, la describió como “el día en que nos volvimos a ver después de casi cuatro años —1,353 días—, el día en que recuperé mi libertad por la mano de Dios: el 2 de diciembre de 2025. Uno de los días más felices de nuestras vidas”.

Concluyó afirmando que “lo que hemos vivido no ha sido fácil, pero ha sido una prueba viva de la fidelidad, la bondad y la justicia de nuestro Dios. A Él le estaremos eternamente agradecidos”. Hernández fue extraditado en 2022 a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Tiempo después fue llevado a juicio, declarado culpable y condenado a 45 años de prisión.