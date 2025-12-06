"Cuando me sentía solo en la cárcel, llegó": JOH revela momentos difíciles y agradece a su abogado

Tegucigalpa, Honduras.- Más que su representante legal, ahora Juan Orlando Hernández considera a su abogado Renato Stabile como un amigo que siempre creyó en su inocencia. Desde su cuenta oficial de Facebook, que anteriormente era usada por su familia, Juan Orlando Hernández volvió a usarla, pero esta vez para dedicarle un emotivo mensaje a su abogado. “Agradecido de corazón con Renato Stabile, alguien que llegó a mi vida en uno de los momentos más difíciles, pero que hoy tengo la dicha de llamar amigo”, posteó el expresidente Juan Orlando Hernández, quien quedó en libertad el pasado 2 de diciembre tras ser indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su mensaje lleno de gratitud, Hernández reveló los difíciles momentos que vivió en la cárcel, como esos días en los que se sentía solo y sin su familia. "Conocí a Renato como mi abogado. Por la mano de Dios fue asignado a mi caso. Justo ese día, uno de los pocos en el año en los que podía ser llamado como abogado designado por la corte, le tocó a él. Una de esas "casualidades" que después uno entiende como propósito de Dios", posteó Hernández. Seguidamente compartió uno de esos recuerdos que más atesora: "Nunca olvidaré que, el Día de Acción de Gracias del año pasado, cuando me sentía solo en la cárcel, Renato llegó... solo para acompañarme. Yo le dije que debía estar con su familia, y él me respondió que yo tampoco estaba con la mía. Ese gesto dice todo sobre quién es él."