Air Supply hace cantar a Tegucigalpa con sus grandes clásicos en el Coliseo

Graham Russell y Russell Hitchcock hicieron cantar al público con clásicos como “All Out of Love”, en una noche llena de nostalgia, romanticismo y éxitos del soft rock

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 21:59
1 de 14

El dúo australiano Air Supply se presentó este 7 de marzo en el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa como parte de su gira 50th Anniversary Celebration Tour, una noche inolvidable para el público de Tegucigalpa.
2 de 14

Graham Russell y Russell Hitchcock subieron al escenario ante cientos de fanáticos que esperaban una noche llena de nostalgia y clásicos del soft rock.
3 de 14

El público capitalino respondió desde el inicio del concierto, coreando las canciones que marcaron generaciones.
4 de 14

Temas como “All Out of Love” encendieron el ambiente en el coliseo, donde los asistentes cantaron cada estrofa junto al dúo australiano.
5 de 14

Durante la velada, Air Supply demostró por qué su música sigue vigente tras cinco décadas de trayectoria.
6 de 14

La banda ofreció un recorrido por los éxitos que consolidaron su carrera dentro del pop romántico internacional.
7 de 14

Las voces de Graham Russell y Russell Hitchcock volvieron a emocionar a los fanáticos hondureños en una noche llena de recuerdos.
8 de 14

El concierto formó parte de la gira con la que el dúo celebra medio siglo de una de las asociaciones más longevas del soft rock.
9 de 14

La audiencia disfrutó de un espectáculo cargado de nostalgia, melodías románticas y clásicos de los años ochenta.
10 de 14

Los asistentes acompañaron cada interpretación, convirtiendo el concierto en un coro colectivo dentro del recinto capitalino.
11 de 14

La presentación también coincide con la llegada a plataformas digitales del álbum Across the Concrete Sky, publicado originalmente en 2003.
12 de 14

La noche cerró con un público emocionado tras revivir los éxitos que han mantenido vigente a Air Supply durante cinco décadas.
13 de 14

El dúo australiano Air Supply ofreció un concierto inolvidable en el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa como parte de su gira 50th Anniversary Celebration Tour.
14 de 14

Sin duda fue en una noche llena de nostalgia, romanticismo y éxitos del soft rock que han marcado cinco décadas de trayectoria musical.
