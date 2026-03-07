La polémica de Timothée Chalamet que podría costarle su premio Oscar

Luego de ser uno de los favoritos para llevarse el premio Oscar a Mejor Actor por su papel en Marty Supreme, el famoso actor Timothée Chalamet, ha generado polémica por comentarios negativos sobre el ballet y la ópera, situación que ha generado repudio y rechazo.
La polémica inició tras una charla de Chalamet con el actor Matthew McConaughey en la Universidad de Texas, donde aseguró que el ballet y la ópera ya no le importan a nadie.
"No quiero trabajar en ballet ni ópera, ni nada que parezca que diga 'oye, mantén esto con vida', aunque ya a nadie le importe eso", expresó.
"Con todo respeto a la gente del ballet y ópera allá afuera. Acabo de perder 14 centavos en visualizaciones", afirmó entre risas el famoso actor de Hollywood.
“Maldita sea, acabo de criticar sin razón”, dijo el artista, cuya madre, Nicole Flender, fue bailarina profesional y artista del New York City Ballet.
El video se viralizó en redes sociales, especialmente días antes del cierre de las votaciones para los premios Oscar. Chalamet es uno de los favoritos para llevarse el tan ansiado galardón, pero esta polémica podría costarle el mismo.
Por su papel como Marty Supreme, Thimotée se ha llevado el Golden Globe y Critics Choice como Mejor Actor, pero perdió el Bafta y el Premio de Actores.
La polémica generada por Chalamet escaló tanto que el Royal Ballet and Opera y la Ópera de Viena se han pronunciado para criticar las declaraciones. Incluso escribieron: "Sin duda recordaremos a Carmen dentro de 200 años, aunque no estoy seguro de Marty Supreme”.
Otras como la Ópera de Seattle aplicaron un descuento del 14% en sus entradas utilizando el código "Timothée" en referencia al comentarios del actor al mencionar que había perdido 14 centavos en visualizaciones.
Artistas del mundo del Ballet y la Ópera también se pronunciaron en contra del actor por menospreciar a otras artes, como el caso de la cantante de ópera Isabel Leonard, quien afirmó que cuestionar y ridiculizar otras disciplinas del arte revela más sobre quién habla, que sobre el valor de las expresiones culturales.
Famosas del cine como Jamie Lee Curtis se preguntó desde sus redes sociales: “¿Por qué algún artista ataca a otro artista?”.
Timothée hasta el momento no se ha pronunciado, ni ha pedido disculpas por sus polémicas declaraciones que podrían costarle su premio Oscar a Mejor Actor.