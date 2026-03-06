El hogar inteligente ya no es asunto del futuro, es ahora

Son 79 años los que LG tiene en el mercado, y a lo largo de todas estas décadas ha innovado para ofrecerle al consumidor los productos que necesita. Ya las soluciones de ahora no son las de antes, pero el objetivo sigue fiel: siempre ofrecer soluciones óptimas y nuevas experiencias.
LG presentó en el InnoFest productos con inteligencia artificial (IA), desde televisores y refrigeradores hasta lavadoras y sistemas de limpieza, avanzando hacia un “Zero Labor Home”.
La marca reconoce los desafíos de la región en conectividad limitada y precios, pero apuesta a un crecimiento futuro con productos adaptados al mercado.
Durante el InnoFest se mostró el uso de sensores, cerraduras inteligentes, refrigeradores conectados y asistentes de voz para controlar el hogar, todo desde la plataforma ThinQ, que permite a los usuarios controlar y actualizar sus electrodomésticos de manera inteligente, transformando productos comunes en dispositivos adaptados al estilo de vida de cada cliente.
A través de ThinQ, y sus subdivisiones de ThinQ Up, ThinQ Pro, ThinQ Care y ThinQ On, la plataforma analiza patrones de uso y condiciones de los dispositivos para anticipar problemas, ofrecer soluciones automáticas y conectar rápidamente con el servicio técnico si es necesario.
Con ThinQ Pro, LG combina IoT (internet de las cosas), gestión de múltiples dispositivos y monitoreo en tiempo real para optimizar la eficiencia energética, la experiencia del usuario y la administración de propiedades a gran escala.
La compañía destaca tecnologías como Zero Clearance, soluciones avanzadas de hielo (incluido Mini Craft Ice), purificación de agua y personalización de iluminación con Instabio Color Collection, enfocadas en comodidad, eficiencia y experiencias personalizadas.
LG presentó 134 productos diseñados específicamente para la región latinoamericana, considerando hábitos, estilo de vida, tamaño de familias y cultura de consumo de cada país.
Lavadoras con tecnología “laundry master” y “Fresh Keeper”, que se traduce en equipos eficientes y de alto rendimiento, que además cuidan los tejidos previniendo arrugas y olores en la ropa, son parte de la apuesta.
Los televisores forman parte de ese portafolio de alta gama de LG, con pantallas ultradelgadas, una mejor definición y especificaciones técnicas que hacen del entretenimiento en casa una experiencia cada vez más superior.
Con su apuesta por la innovación, LG busca anticiparse a los cambios, no solo en especificaciones técnicas, sino también en tendencias de vivienda, para que los espacios dejen de ser un desafío.