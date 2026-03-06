  1. Inicio
El hogar inteligente ya no es asunto del futuro, es ahora

LG presentó en el InnoFest 2026 Latinoamérica toda su línea de electrodomésticos donde la IA toma el control para hacer de las labores domésticas un asunto más eficiente bajo el concepto de "Zero Labor Home"

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 20:07
El hogar inteligente ya no es asunto del futuro, es ahora
1 de 11

Son 79 años los que LG tiene en el mercado, y a lo largo de todas estas décadas ha innovado para ofrecerle al consumidor los productos que necesita. Ya las soluciones de ahora no son las de antes, pero el objetivo sigue fiel: siempre ofrecer soluciones óptimas y nuevas experiencias.

 Foto: LG Electronics
El hogar inteligente ya no es asunto del futuro, es ahora
2 de 11

LG presentó en el InnoFest productos con inteligencia artificial (IA), desde televisores y refrigeradores hasta lavadoras y sistemas de limpieza, avanzando hacia un “Zero Labor Home”.

 Foto: LG Electronics
El hogar inteligente ya no es asunto del futuro, es ahora
3 de 11

La marca reconoce los desafíos de la región en conectividad limitada y precios, pero apuesta a un crecimiento futuro con productos adaptados al mercado.

 Foto: LG Electronics
El hogar inteligente ya no es asunto del futuro, es ahora
4 de 11

Durante el InnoFest se mostró el uso de sensores, cerraduras inteligentes, refrigeradores conectados y asistentes de voz para controlar el hogar, todo desde la plataforma ThinQ, que permite a los usuarios controlar y actualizar sus electrodomésticos de manera inteligente, transformando productos comunes en dispositivos adaptados al estilo de vida de cada cliente.

 Foto: LG Electronics
El hogar inteligente ya no es asunto del futuro, es ahora
5 de 11

A través de ThinQ, y sus subdivisiones de ThinQ Up, ThinQ Pro, ThinQ Care y ThinQ On, la plataforma analiza patrones de uso y condiciones de los dispositivos para anticipar problemas, ofrecer soluciones automáticas y conectar rápidamente con el servicio técnico si es necesario.

 Foto: LG Electronics
El hogar inteligente ya no es asunto del futuro, es ahora
6 de 11

Con ThinQ Pro, LG combina IoT (internet de las cosas), gestión de múltiples dispositivos y monitoreo en tiempo real para optimizar la eficiencia energética, la experiencia del usuario y la administración de propiedades a gran escala.

 Foto: LG Electronics
El hogar inteligente ya no es asunto del futuro, es ahora
7 de 11

La compañía destaca tecnologías como Zero Clearance, soluciones avanzadas de hielo (incluido Mini Craft Ice), purificación de agua y personalización de iluminación con Instabio Color Collection, enfocadas en comodidad, eficiencia y experiencias personalizadas.

 Foto: LG Electronics
El hogar inteligente ya no es asunto del futuro, es ahora
8 de 11

LG presentó 134 productos diseñados específicamente para la región latinoamericana, considerando hábitos, estilo de vida, tamaño de familias y cultura de consumo de cada país.

 Foto: LG Electronics
El hogar inteligente ya no es asunto del futuro, es ahora
9 de 11

Lavadoras con tecnología “laundry master” y “Fresh Keeper”, que se traduce en equipos eficientes y de alto rendimiento, que además cuidan los tejidos previniendo arrugas y olores en la ropa, son parte de la apuesta.

 Foto: LG Electronics
El hogar inteligente ya no es asunto del futuro, es ahora
10 de 11

Los televisores forman parte de ese portafolio de alta gama de LG, con pantallas ultradelgadas, una mejor definición y especificaciones técnicas que hacen del entretenimiento en casa una experiencia cada vez más superior.

 Foto: LG Electronics
El hogar inteligente ya no es asunto del futuro, es ahora
11 de 11

Con su apuesta por la innovación, LG busca anticiparse a los cambios, no solo en especificaciones técnicas, sino también en tendencias de vivienda, para que los espacios dejen de ser un desafío.

 Foto: LG Electronics
