Paty Navidad y su “don telepático”: “Empecé a leer la mente de las personas”

Paty Navidad ya no le teme al juicio ajeno, o al menos eso asegura. En una entrevista concedida a la periodista Magaly Ayala, cuya publicación completa está prevista para el 8 de marzo en su canal de YouTube, la actriz y cantante nacida en Culiacán, Sinaloa, confesó que comenzó a percibir los pensamientos de las personas a su alrededor. Una experiencia que describe con una mezcla de certeza y vértigo.
"Llegó un momento de mi vida en el que empecé a leer la mente de las personas. En verdad es real, pero eso me asustó", dijo la actriz.
Lo que en un principio pudo parecer algo extraordinario se convirtió, según sus propias palabras, en una carga difícil de sostener.
Las voces se multiplicaban, la mente se llenaba de ruidos que no eran suyos. "Eran muchas voces en mi cabeza. O sea, estaba casi leyendo lo que todo mundo estaba pensando", explicó.
El agobio fue tal que Navidad tomó una decisión que ella misma destaca con cierto énfasis.
Lejos de ignorar lo que vivía, buscó orientación médica. Psicólogos y neuropsiquiatras fueron parte de ese proceso.
En algún punto de esa experiencia llegó a suplicar un alivio que sentía imposible. "Cuando me pasó, yo decía: 'Por piedad, yo ya no quiero'", recordó.
Navidad anticipó las reacciones que sus palabras generarían, pues conoce bien lo que se dice de ella.
"Mucha gente me ha juzgado, ha dicho: 'Está loca, dice cosas terribles que nada que ver'", comentó.
Aun así, no retrocede. Afirma respetar las posturas distintas a las suyas, pero defiende su derecho a hablar desde lo vivido.
Esta declaración llega en el marco de una trayectoria pública que en los últimos años ha estado marcada tanto por la controversia como por la polarización. Navidad forjó su nombre en las telenovelas y la música durante los años noventa y la primera década del siglo pasado, pero su imagen se transformó de manera notable a partir de la pandemia de covid-19.
Desde sus redes sociales y en múltiples entrevistas, negó la existencia del virus, calificó la pandemia de farsa y rechazó públicamente las vacunas, señalándolas como parte de un plan global de control poblacional. Sus afirmaciones, calificadas como desinformación por la comunidad médica y organismos de salud, le costaron la suspensión de sus cuentas en diversas plataformas digitales y un distanciamiento de varios colegas del medio artístico.