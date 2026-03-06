Paty Navidad y su “don telepático”: “Empecé a leer la mente de las personas”

Paty Navidad ya no le teme al juicio ajeno, o al menos eso asegura. En una entrevista concedida a la periodista Magaly Ayala, cuya publicación completa está prevista para el 8 de marzo en su canal de YouTube, la actriz y cantante nacida en Culiacán, Sinaloa, confesó que comenzó a percibir los pensamientos de las personas a su alrededor. Una experiencia que describe con una mezcla de certeza y vértigo.