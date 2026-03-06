“Deja de drogarte”: Niurka Marcos arremete contra la exnuera de Maribel Guardia

Frente a los micrófonos de la prensa de espectáculos, la vedette cubana Niurka Marcos descargó una andanada de críticas contra Imelda Tuñón, la exnuera de Maribel Guardia, y le pidió a gritos que abandone su guerra pública en torno al fallecido cantante Julián Figueroa.
"Que se calle el hocico. O sea, ya deja de drogarte. Cállate ya el put* hocico y sigue tu vida", soltó Niurka ante los reporteros, con la franqueza que la ha caracterizado a lo largo de décadas de trayectoria artística y presencia mediática en México.
La artista, conocida por no medir sus palabras cuando algo la incomoda, fue más allá del insulto y ofreció una lectura propia sobre la situación.
Según ella, Tuñón no necesita enemigos externos porque ella misma se encarga de hundirse.
"Nombre, ella es (la) peor enemiga de ella misma. Ella solita, solita. En mi religión hay una frase célebre que dice: 'Caerás por tu propia cabeza, niña. Caerás por tu propia cabeza'. No hay que hacer nadie más", afirmó, invocando sus creencias religiosas para subrayar el punto.
Pero lo que más pareció irritar a Niurka fue la manera en que el menor, hijo de Figueroa y Tuñón, ha quedado atrapado en el fuego cruzado de declaraciones, audios y acusaciones.
"No le interesa para nada el bienestar del niño, porque embarrar, sumergir en tanta porquería a un angelito tan inocente, ya partiendo de ahí, ¡ya cállate!", dijo con visible indignación.
El trasfondo de esta disputa viene gestándose desde la muerte de Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto agudo al miocardio a sus 27 años. Era hijo de Guardia y del primer actor Joan Sebastian.
Desde entonces, la relación entre la cantante costarricense y su exnuera se fue deteriorando hasta convertirse en una batalla pública que arrastra batallas legales por la custodia del nieto de Guardia, José Julián.
En los últimos meses, audios y testimonios han circulado tanto en medios de comunicación como en redes sociales, alimentando versiones encontradas sobre el entorno en el que vive el menor y sobre la conducta de Tuñón. Ella, por su parte, ha respondido con entrevistas y declaraciones dirigidas a distintos integrantes del círculo cercano a Guardia, sin dar señales de querer bajar el tono.
Es en ese contexto donde la opinión de Niurka adquiere peso, no por ningún vínculo directo con las partes, sino por la influencia que sigue teniendo en el mundo del espectáculo mexicano y por su costumbre de hablar cuando otros prefieren el silencio diplomático. Su intervención suma una voz más al coro de figuras públicas que han pedido que el conflicto salga del ojo mediático, principalmente por el bienestar del niño.
Por ahora, el caso sigue abierto en los tribunales y en la opinión pública.