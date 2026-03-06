“Deja de drogarte”: Niurka Marcos arremete contra la exnuera de Maribel Guardia

Es en ese contexto donde la opinión de Niurka adquiere peso, no por ningún vínculo directo con las partes, sino por la influencia que sigue teniendo en el mundo del espectáculo mexicano y por su costumbre de hablar cuando otros prefieren el silencio diplomático. Su intervención suma una voz más al coro de figuras públicas que han pedido que el conflicto salga del ojo mediático, principalmente por el bienestar del niño.