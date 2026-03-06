Filtran supuesta fecha y lugar de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Hay una fecha en el calendario de 2026 que ciertos círculos del entretenimiento mencionan en voz baja desde hace semanas. No aparece en ningún comunicado oficial, ningún representante la ha confirmado. Y sin embargo, Page Six y el pódcast After Work Drinks la sostienen con suficiente detalle como para que el nombre de Taylor Swift y Travis Kelce rodee ese día con una expectativa que ya es difícil de ignorar.
Lo que sí está claro es el escenario. El Ocean House, el exclusivo complejo victoriano frente al Atlántico en Watch Hill, Rhode Island, sería el lugar elegido por la pareja para celebrar su matrimonio.
El venue queda a escasos metros de la mansión que Swift posee en ese rincón de Nueva Inglaterra, donde desde 2013 ha celebrado sus ya legendarias fiestas del 4 de julio.
Al revisar la lista de invitados, la pareja concluyó que necesitaban más espacio del que ofrecía la residencia privada. El Ocean House se impuso como la opción más lógica.
La fecha que manejan las fuentes es el sábado 13 de junio de 2026 y para Swift, el número no es arbitrario.
La artista nació el 13 de diciembre y lleva años usando ese número como una especie de brújula sentimental.
El 13 de junio es, además, el único sábado 13 de todo el año.
Difícilmente podría ser casualidad. Escrita en formato numérico como 6/13/26, la suma de sus dígitos da nueve, número que en la numerología se asocia al cierre de ciclos y al inicio de una nueva etapa, una idea que encaja con la narrativa de reinvención que Swift ha construido a lo largo de toda su carrera.
Alrededor de cómo se aseguró esa fecha circula una historia que rápidamente alimentó titulares. Según relató el pódcast After Work Drinks, el venue contactó a una novia que ya tenía ese sábado contratado y le planteó que había una tercera persona dispuesta a hacerle una oferta.
La respuesta inicial fue negativa, entonces la propuesta escaló hasta cubrir los costos completos de su boda y su luna de miel y fue allí cuando la novia aceptó.
Quienes contaron la historia aseguran que creen que detrás de la oferta estaba Taylor Swift. Sin embargo, el propio venue salió a matizar el relato. Stephanie Leavitt, directora de ventas y mercadeo de Ocean House, confirmó a TMZ que el establecimiento jamás permitiría que una pareja le comprara la fecha a otra ya contratada.
Sobre los invitados, Swift fue directa al decir que planificar ese aspecto le resultaría divertido y no estresante, porque no tiene intención de quedarse en zonas grises con nadie. Entre los nombres que rondan la lista aparecen Selena Gomez —amiga de Swift desde hace 17 años— y Gigi Hadid. Jason Kelce, hermano del novio, figura como favorito para ocupar el lugar de padrino.