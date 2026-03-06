Filtran supuesta fecha y lugar de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Hay una fecha en el calendario de 2026 que ciertos círculos del entretenimiento mencionan en voz baja desde hace semanas. No aparece en ningún comunicado oficial, ningún representante la ha confirmado. Y sin embargo, Page Six y el pódcast After Work Drinks la sostienen con suficiente detalle como para que el nombre de Taylor Swift y Travis Kelce rodee ese día con una expectativa que ya es difícil de ignorar.