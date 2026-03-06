¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Jesse & Joy en Honduras?

Veinte años de canciones convertidas en éxito. Esa es la materia prima con la que Jesse y Joy Huerta construyeron una carrera que, lejos de desgastarse, sigue encontrando nuevos públicos dispuestos a reconocerse en sus letras. Y este abril, ese fenómeno llega a Honduras.
El dúo mexicano se presentará este 10 de abril en el Nacional de Ingenieros Coliseum, en Tegucigalpa, como parte de "El despecho tour", la gira que han llevado por buena parte del continente en el último año.
Actualmente la gira suma 60 presentaciones en ciudades de México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico. Honduras se suma a esa lista en uno de los cierres más anticipados del recorrido.
El tour nació como respuesta a un disco cargado de historia. "Lo que nos faltó decir", séptimo álbum de estudio de los hermanos Huerta, fue lanzado el 22 de mayo de 2025 a través de Warner Music México, y fue grabado entre Londres, Nueva York, Los Ángeles, Bogotá y Ciudad de México.
Un trabajo transatlántico que reunió voces como las de Carlos Vives, Eden Muñoz, Banda MS, Elsa y Elmar, y Poo Bear, y que les valió su decimoctava nominación al Latin Grammy, compitiendo en la categoría de Mejor álbum pop tradicional.
En el escenario, el espectáculo no se limita a reproducir el setlist del nuevo disco. A lo largo del show, una banda de mariachi sube al escenario para interpretar temas del dúo, mientras en las pantallas se proyectan fotos enviadas por los fans a través de correo electrónico antes del espectáculo.
La propuesta mezcla nostalgia, fiesta y emoción en una puesta en escena pensada para quienes han seguido a los Huerta desde sus primeras canciones y para quienes apenas los descubren.
Para quienes quieran vivir la noche del 10 de abril, los boletos están disponibles a través de BMTickets, con tres categorías de acceso.
La Experiencia CR tiene un precio de L 3,495; la zona Heart Lovers, L 2,769; y la Gradería, L 1,301.
Los cupos son limitados y la compra se realiza en línea a través de la plataforma BMTickets Honduras.
Los hermanos son seis veces ganadores del Latin Grammy y una de las agrupaciones más influyentes del pop en español, con canciones que han tenido impacto entre distintas generaciones de oyentes.
Esa transversalidad generacional es, quizás, el rasgo que mejor los define.
Una noche de despecho, mariachis y veinte años de canciones. Honduras tiene fecha.