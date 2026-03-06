Jowell & Randy en Honduras: Los cinco temas que no faltarán en el Party de Verano 2026

Cuando Jowell & Randy pisaron suelo hondureño en 2024, el show duró alrededor de una hora. Lo suficiente para recordar por qué son dos de los artistas más sólidos que ha dado el reggaetón. Antes de bajar del escenario, ellos mismos prometieron volver pronto, con más tiempo y más canciones. Ese regreso llega este 21 de marzo en el marco del Party del Verano 2026, uno de los eventos de música más esperados del año en el país, producido por CR Entertainment y Conciertos Honduras en el Estadio "Chochi" Sosa de Tegucigalpa.
El evento ya está en su recta final de boletería, con sus categorías vendiendo los últimos accesos disponibles bajo una promoción especial de 2x1.
Los precios en promoción van desde los L888 hasta los L2,907 en la zona premium, una oferta que el público ha respondido con rapidez.
Pero más allá de la logística del evento, la pregunta que circula entre los fanáticos es la misma de siempre antes de un concierto del dúo puertorriqueño: ¿cuáles canciones van a sonar? La respuesta, basada en sus presentaciones más recientes, tiene forma de lista corta pero contundente.
"No te veo", el tema con el que Jowell & Randy les dieron un golpe directo a las listas de popularidad a mediados de los años 2000, es probablemente el himno más coreado de su carrera.
"Agresivo", grabado junto a Arcángel, fue la canción que les abrió las puertas grandes de la industria. En su histórica serie de cinco noches consecutivas en el Coliseo de Puerto Rico, fue uno de los temas con los que encendieron el "perreo" ante más de 80,000 espectadores en total.
"Loco" tiene una particularidad que pocos temas del género pueden presumir: funciona igual en una tarima de festival que en una pista de baile a las tres de la madrugada. En su celebración de dos décadas de trayectoria, el tema formó parte del extenso repertorio con el que repasaron cuatro décadas de reggaetón sobre el escenario.
"Bonita" es, quizás, la muestra más clara de que Jowell & Randy no son solamente fiesta y velocidad.
"Rastrillea" cierra esta selección como el tema que mejor resume la identidad sonora del dúo en su etapa más madura.
En aquella serie de conciertos en Puerto Rico, Jowell & Randy lograron transformar el coliseo en una pista de baile durante tres horas seguidas, con un repertorio que superó los 40 temas.
Honduras tendrá su versión de esa noche el próximo 21 de marzo, y todo indica que esta vez la promesa de un show más extenso llegó con boleto comprado.
Y usted, ¿ya está listo para disfrutar de esta noche llena de energía?