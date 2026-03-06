Jowell & Randy en Honduras: Los cinco temas que no faltarán en el Party de Verano 2026

Cuando Jowell & Randy pisaron suelo hondureño en 2024, el show duró alrededor de una hora. Lo suficiente para recordar por qué son dos de los artistas más sólidos que ha dado el reggaetón. Antes de bajar del escenario, ellos mismos prometieron volver pronto, con más tiempo y más canciones. Ese regreso llega este 21 de marzo en el marco del Party del Verano 2026, uno de los eventos de música más esperados del año en el país, producido por CR Entertainment y Conciertos Honduras en el Estadio "Chochi" Sosa de Tegucigalpa.