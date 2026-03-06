Cortes de energía eléctrica en Honduras para este sábado 7 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó sobre un nuevo calendario de interrupciones programadas en el servicio de energía que se realizarán este sábado 7 de marzo en distintos sectores del país.
De acuerdo con el cronograma divulgado por la estatal, los cortes de electricidad afectarán a varias colonias y comunidades del Distrito Central.
Las suspensiones del suministro están previstas entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde; sin embargo, los horarios podrían variar según el área intervenida y el avance de los trabajos técnicos.
La ENEE explicó que estas interrupciones forman parte de labores de mantenimiento preventivo y de mejoras en la red de distribución eléctrica.
A continuación, se detallan los sectores que estarán sin servicio de energía durante este sábado 7 de marzo, conforme a la programación establecida por la empresa estatal.
Distrito Central, Francisco Morazán (8:00 a.m - 4:00 p.m)
La Argentina, Los Tubos, calle El Túnel, barrio El Edén, parte de barrio Guanacaste, Embajada de EE. UU., avenida La Paz, supermercados Más x Menos, barrio La Reforma, barrio El Manchén, barrio San Pablo, mercado San Pablo, Marina Mercante, canchas de basquetbol de barrio Guanacaste, escuela José Cecilio del Valle, Brisas del Picacho, colonia Viera, hotel El Picacho, colonia Jacarandas, barrio Casamata, campus UNICAH, cuartel policial Casamata, antiguos cines Aries y Tauro, parte de Reparto por Arriba, colonia Marichal, barrio Reparto Abajo, barrio Reparto Arriba, colonia Canaán, colonia Guillén, colonia Santa Rosa, colonia Suazo Córdova, colonia Bolívar, colonia Villas del Río, colonia Las Joyas, barrio El Rincón, colonia Villa Delmy, colonia Modesto Rodas Alvarado, colonia Las Minitas, parte de colonia 21 de Octubre (sectores 4 y 5), A.M.D.C., residencial Leona del Rincón y zonas aledañas.
Barrio Buenos Aires, barrio El Bosque, colonia Picachito, IHSS barrio Abajo, Teatro Nacional Manuel Bonilla, barrio La Concordia, Las Delicias, barrio Buena Vista, colonia Lintón, barrio Las Canteras, barrio Zaragoza, Concordia, colonia Sagastume, colonia Miramesí, Los Pinos, Polleras Cadeca, Cataluña, beneficio de café, Villa Peniel, Prondeca, aldea Río Abajo, urbanización Villa Madrid, Conetsa, trituradora de piedras, Serviverduras, aldea Las Flores, colonia Emanuel, Buen Samaritano, residencial Briseño, Cadeca, Los Mangos, barrio Puente Colorado, La Concordia y zonas aledañas.
La Alhambra, barrio La Leona, barrio La Ronda, barrio La Cabaña, hospital Viera, Alcaldía Municipal del Distrito Central, cuartel San Francisco, parque y pasaje Valle, parque Finlay, parte de barrio Guanacaste y zonas aledañas.
Barrio La Leona, barrio La Fuente, Cuesta Lempira, Club Rotario, Escuela de Música, estudios de Radio Tegucigalpa, barrio Los Dolores, barrio Abajo, Palacio de los Ministerios, Hondutel, Correo Nacional, cine Variedades, zona comercial de la calle peatonal, Biblioteca Nacional, hotel Holiday Plaza, Larach y Cía. #1, ministerios de Economía, Salud y Finanzas, zona peatonal, barrio El Jazmín, barrio La Moncada y zonas aledañas.