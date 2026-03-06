Cortes de energía eléctrica en Honduras para este sábado 7 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó sobre un nuevo calendario de interrupciones programadas en el servicio de energía que se realizarán este sábado 7 de marzo en distintos sectores del país. De acuerdo con el cronograma divulgado por la estatal, los cortes de electricidad afectarán a varias colonias y comunidades del Distrito Central. Las suspensiones del suministro están previstas entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde; sin embargo, los horarios podrían variar según el área intervenida y el avance de los trabajos técnicos.

La ENEE explicó que estas interrupciones forman parte de labores de mantenimiento preventivo y de mejoras en la red de distribución eléctrica. A continuación, se detallan los sectores que estarán sin servicio de energía durante este sábado 7 de marzo, conforme a la programación establecida por la empresa estatal.

Distrito Central, Francisco Morazán (8:00 a.m - 4:00 p.m)