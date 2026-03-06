Mario Rojas, José Bertetty y tres empresarios reciben condena por desfalco del IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- Sentencia condenatoria recibió este viernes el exdirector ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Roberto Zelaya Rojas, y el exgerente administrativo y financiero del IHSS, José Ramón Bertetty Osorio. De igual manera, fueron declarados culpables por la misma causa, los empresarios Oscar Guerra Ocampo, Alex Idilio Reyes Serrano y Rubén Antonio Lozano Girón, acusados por el delitos de fraude continuado. Entre tanto, Zelaya Rojas y Bertetty Osorio, fueron encontrados culpables por los cargos penales de violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado.

Los seis involucrados fueron acusados en su momento por el Ministerio Público (MP) por estar vinculados con un megafraude superior a los 158 millones de lempiras, relacionado con la adjudicación irregular de proyectos de infraestructura en el Hospital Regional del Norte y en las clínicas periféricas de Cálpules en San Pedro Sula y en la colonia Torocagua, en Comayagüela.

La acusación

El caso denominado “14 Contratos” reveló que entre los años 2010 y 2013 se suscribieron contratos de obras civiles, eléctricas y mecánicas que no fueron ejecutadas, quedaron inconclusas o se realizaron con deficiencias, pese a los millonarios desembolsos efectuados con fondos del IHSS.

Durante el juicio oral y público, el ente acusador del Estado acreditó la responsabilidad de los imputados, mediante la presentación de 85 medios de prueba, entre ellas: diez declaraciones testificales, 57 documentales, ocho periciales y diez evidencias materiales, incluyendo dictámenes técnicos en ingeniería civil, eléctrica y mecánica, así como informes financieros que permitieron rastrear el destino de los fondos públicos. De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), evidenciaron la suscripción irregular de 14 contratos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas, con al menos seis empresas, mediante los cuales se sustrajeron 158,817,897 lempiras. En esta causa quedaron absueltos de toda responsabilidad penal los ingenieros y exempleados del IHSS, Luis Alejandro Joya Fajardo y Wilmer Rolando Polanco, informó su representante legal, la abogada Ritza Antúnez.