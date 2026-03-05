Área de lavandería del IHSS queda paralizada por maquinas en mal estado

Tegucigalpa, Honduras.- El área de lavandería del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se encuentra paralizada este jueves -5 de marzo- debido al mal estado de las máquinas, informaron autoridades de la institución. Montañas de ropa sucia permanecen acumuladas en el suelo del área de lavandería, a la espera de que un equipo de técnicos finalice la reparación de las lavadoras para reanudar el funcionamiento del servicio. Rocío Moreno, encargada de comunicaciones del IHSS, confirmó la situación y aseguró que personal de mantenimiento ya trabaja en la reparación de los equipos.

“Está paralizada el área de lavandería, pero ya tenemos al equipo de mantenimiento trabajando para repararla lo antes posible”, indicó. Moreno explicó que la suspensión del servicio se debe a una falla en una pieza del sistema del motor de las máquinas. “Se quebró un aparato del área del motor. Ya se hizo la compra de la pieza, se están realizando los cambios y esperamos que en el transcurso del día ya estén funcionando”, detalló. La institución aclaró que la máquina en reparación pertenece únicamente al área hospitalaria de adultos, mientras que la unidad de cuidados intensivos pediátricos cuenta con su propia lavandería. Asimismo, la funcionaria señaló que los equipos de lavandería tienen varios años de uso dentro de la institución, por lo que requieren ser reemplazados próximamente para evitar este tipo de interrupciones. “Es un equipo ya viejo, pero esperamos que con los nuevos cambios se pueda renovar todo el sistema”, expresó.