Buscan a Cristian, Noé y Misael, jóvenes desaparecidos en el río Bijao, Cortés

Aunque se brindó información de que los cuerpos podrían estar enterrados en un cementerio clandestino, se confirmó que no hay restos mortales en la zona

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 08:20
El sitio donde desaparecieron estos tres jóvenes es montañoso y con espesa vegetación, por lo que la búsqueda será exhaustiva.

 Foto: Redes sociales

Cortés, Honduras.- En total desesperación, familiares piden ayuda para encontrar a tres jóvenes que han sido reportados como desaparecidos en la comunidad de río Bijao, municipio de Choloma, departamento de Cortés.

Según información brindada, la familia perdió el rastro de los tres jóvenes desde el pasado fin de semana, por lo que de inmediato pusieron el aviso ante las autoridades.

Los desaparecidos responden a los nombres de Cristian Mauricio Aguiluz Padilla, Cristian Noé Salas Cruz y Misael Espinal.

Personal de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Policía Preventiva, iniciaron desde temprano con el operativo para poder localizar a los jóvenes.

"Ayer se recibió una denuncia formal sobre dos personas desaparecidas. Aún no hay algo directo para poder dar información sobre la situación en que se encuentran. Sin embargo, se ha puesto a disposición de la familia a la DPI para hacer la investigación que corresponde para dar con el paradero de estas personas", indicó el comisario Juan Carlos Hernández de la policía en Choloma.

Aunque se manejan hipótesis de que los cadáveres podrían estar en un cementerio clandestino del mismo sector, la familia no pierde la esperanza de encontrarlos con vida.

Hernández expresó que agentes policiales ya acudieron al lugar donde les mencionaron que podrían estar. Sin embargo, no hay rastros. "Vamos a seguir trabajando de la mano con las diferentes direcciones de la Policía Nacional para poder dar con el paradero de estas tres personas", afirmó.

