En avanzado estado de descomposición hallan cuerpo en una llantera de Villa Vieja

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del miércoles -4 de marzo- fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino al interior de una llantera en el sector de Villa Vieja, en la capital.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en avanzado estado de descomposición por vecinos de la zona.

Versiones indican que la vivienda, que también funcionaba como llantera, era atendida por Wilmer Geovany Ponce, de quien no se sabía nada desde el pasado sábado.