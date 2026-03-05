  1. Inicio
  2. · Sucesos

En avanzado estado de descomposición hallan cuerpo en una llantera de Villa Vieja

La víctima fue identificada como Wilmer Ponce, quien fue encontrado encima de un colchón y en avanzado estado de descomposición por vecinos

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 07:21
En avanzado estado de descomposición hallan cuerpo en una llantera de Villa Vieja

Autoridades están en el lugar para investigar el caso y determinar las causas de la muerte.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del miércoles -4 de marzo- fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino al interior de una llantera en el sector de Villa Vieja, en la capital.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en avanzado estado de descomposición por vecinos de la zona.

Versiones indican que la vivienda, que también funcionaba como llantera, era atendida por Wilmer Geovany Ponce, de quien no se sabía nada desde el pasado sábado.

Expolicía municipal confiesa crimen contra hija de pastor y bailarina en La Lima

Vecinos de la zona relataron que desde el 28 de febrero don Wilmer no abría el taller y llegaron a buscarlo. Cuando pasaron por la vivienda, sintieron un olor putrefacto, por lo que abrieron la puerta a la fuerza.

Tras abrir la vivienda, encontraron el cuerpo del hombre hinchado y en avanzado estado de descomposición, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Envían a prisión preventiva a supuesto cabecilla de la pandilla 18 en SPS

El cadáver del hombre fue encontrado encima de un colchón, donde miembros de Medicina Forense llegaron a realizar el levantamiento cadavérico, mientras miembros de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen.

Autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las causas de la muerte.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias