En avanzado estado de descomposición hallan cuerpo en una llantera de Villa Vieja

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del miércoles -4 de marzo- fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino al interior de una llantera en el sector de Villa Vieja, en la capital.
El cuerpo de la víctima fue encontrado en avanzado estado de descomposición por vecinos de la zona.
Versiones indican que la vivienda, que también funcionaba como llantera, era atendida por Wilmer Geovany Ponce, de quien no se sabía nada desde el pasado sábado.
Vecinos de la zona relataron que desde el 28 de febrero don Wilmer no abría el taller y llegaron a buscarlo. Cuando pasaron por la vivienda, sintieron un olor putrefacto, por lo que abrieron la puerta a la fuerza.
Tras abrir la vivienda, encontraron el cuerpo del hombre hinchado y en avanzado estado de descomposición, por lo que dieron aviso a las autoridades.
El cadáver del hombre fue encontrado encima de un colchón, donde miembros de Medicina Forense llegaron a realizar el levantamiento cadavérico, mientras miembros de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen.
Autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las causas de la muerte.