Envían a prisión preventiva a supuesto cabecilla de la pandilla 18 en SPS

San Pedro Sula, Honduras.– Un supuesto cabecilla de la pandilla 18 fue enviado a prisión preventiva este miércoles -4 de marzo-, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El detenido fue identificado como Roger Marín Zalavarria Fúnez, a quien las autoridades señalan como uno de los principales líderes de la estructura criminal conocida como pandilla 18.

La medida de prisión preventiva le fue impuesta por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, porte ilegal de municiones de uso prohibido y asociación para delinquir.