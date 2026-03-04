Dos recién nacidos mueren por tosferina en los primeros meses de 2026 en SPS

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de redes del Centro de Salud Miguel Paz Barahona de San Pedro Sula, Wilmer Euceda, confirmó la muerte de dos recién nacidos a causa de tosferina en lo que va de 2026, en medio de un aumento significativo de casos sospechosos en la región metropolitana.
Euceda detalló que al cierre de la semana epidemiológica siete se reportan 18 casos sospechosos de tosferina, de los cuales nueve ya han sido confirmados. Entre estos se contabilizan los dos fallecimientos de recién nacidos.
El galeno expresó preocupación al señalar que, en comparación con 2025, prácticamente se han duplicado los casos sospechosos.
Además, recordó que el año pasado se registraron dos muertes por esta enfermedad en todo el año, mientras que en 2026 ya se alcanzó esa cifra en apenas los primeros dos meses.
“Estamos preocupados por lo que está sucediendo actualmente con los casos de tosferina”, manifestó, al tiempo que hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención.
El especialista explicó que la tosferina es una enfermedad prevenible mediante vacunación y que los casos registrados en recién nacidos están relacionados con la falta de inmunización durante el embarazo.
Según indicó, la vacuna debe aplicarse a la mujer embarazada entre las 27 y 36 semanas de gestación para proteger al bebé en sus primeras semanas de vida. Posteriormente, el esquema de vacunación del menor contempla dosis a los dos, cuatro y seis meses.
Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a las mujeres embarazadas y a los padres de familia a cumplir con el esquema de vacunación para evitar más complicaciones y fallecimientos asociados a esta enfermedad respiratoria.