Dos recién nacidos mueren por tosferina en los primeros meses de 2026 en SPS

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de redes del Centro de Salud Miguel Paz Barahona de San Pedro Sula, Wilmer Euceda, confirmó la muerte de dos recién nacidos a causa de tosferina en lo que va de 2026, en medio de un aumento significativo de casos sospechosos en la región metropolitana.

Euceda detalló que al cierre de la semana epidemiológica siete se reportan 18 casos sospechosos de tosferina, de los cuales nueve ya han sido confirmados. Entre estos se contabilizan los dos fallecimientos de recién nacidos.

El galeno expresó preocupación al señalar que, en comparación con 2025, prácticamente se han duplicado los casos sospechosos.