Demi Lovato sobre su noviazgo con Valderrama: "cuando cumplí 30 entendí que aquello no estaba bien"

Demi Lovato cuestionó públicamente su relación con el actor Wilmer Valderrama durante una aparición en el pódcast de Keke Palmer Baby, This is Keke Palmer.
La cantante, que tenía 18 años cuando comenzó a salir con el actor en 2010 —quien entonces tenía 30—, reflexionó sobre aquella diferencia de edad con distancia crítica.
"Cuando cumplí los 30 pensé: eso no estaba bien", afirmó Lovato, de 33 años. La artista no mencionó a Valderrama por su nombre, pero la referencia resultó inequívoca al preguntar: "¿Por qué mi novio tenía 30 años?"
Palmer, quien también inició su carrera como estrella infantil, acompañó la reflexión con su propia experiencia: "La gente no entiende lo que vivíamos. Yo tenía 15 años.
¿Por qué mi novio tenía 20?" Ambas coincidieron en que la madurez que se les atribuía entonces no justificaba esas dinámicas.
Lovato también confirmó en la conversación que su canción 29, publicada en 2022, fue escrita sobre aquella relación.
La letra hace referencia a la edad que tenía Valderrama cuando se conocieron y al hecho de que Lovato aún no tenía edad legal para consumir alcohol. "Números que te decían que no, pero eso no te detuvo", reza uno de sus versos.
La pareja se había conocido en enero de 2010, cuando Lovato tenía 17 años. Según relató la cantante en su documental de 2017 Simply Complicated, la relación comenzó formalmente tras su decimoctavo cumpleaños. Estuvieron juntos, con algunas interrupciones, hasta 2016.
Valderrama, de 46 años, está actualmente comprometido con Amanda Pacheco, con quien tiene dos hijos. Lovato, por su parte, contrajo matrimonio el año pasado con el músico Jutes.