Nasry Asfura viaja a EE UU para participar en cumbre de presidentes convocada por Trump

El presidente Nasry Asfura también estará en Washington para firmar el regreso de Honduras al CIADI

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 12:05
El presidente Nasry Asfura se instalará desde hoy en Estados Unidos.

Foto: Cortesía Casa de Gobierno

Comayagua, Honduras.- El presidente Nasry Asfura viaja este miércoles 4 de marzo a Estados Unidos para participar en la cumbre de presidentes convocada por Donald Trump en Miami, Florida.

En primera instancia, el mandatario hondureño arribará a Washington para firmar este 5 de marzo el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje del Grupo del Banco Mundial.

¿Quiénes son los nuevos funcionarios juramentados por Nasry Asfura el 3 de marzo?

Posteriormente se trasladará a Miami junto a la canciller Mireya Agüero para la cita hecha por Trump.

La cumbre de presidentes se realizará este sábado 7 de marzo en el hotel Doral de Miami y, según varios, reportes, uno de los objetivos del encuentro es articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de China en América Latina.

Entre los invitados está Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Javier Milei, presidente de Argentina; Santiago Peña, presidente de Paraguay; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; y Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

También estarán los líderes de Trinidad y Tobago, Costa Rica, República Dominicana, Chile y Panamá.

Gobierno de Nasry Asfura da por concluido convenio de brigada médica cubana

Junto a la cumbre de presidentes, Nasry Asfura también ha pactado un encuentro con Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU.

Objetivos

A inicios de febrero, Infobae precisó que la cumbre de presidentes tiene como objetivo principal contrarrestar el plan diseñado por Xi Jinping, presidente de la República Popular China, para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina.

Tras el viaje a EE UU, el presidente Nasry Asfura se trasladará a Chile para estar en la toma de posesión del presidente electo, José Antonio Kast.

Las nuevas decisiones de Nasry Asfura con el proyecto de tren interoceánico

Esta investidura se celebrará el 11 de marzo mes en la ciudad de Valparaíso.

Su presencia en EE UU representará el segundo viaje oficial del presidente Asfura, tras haber sido recibido por el presidente Donald Trump el 7 de febrero en su residencia en la Florida.

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

