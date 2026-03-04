Nasry Asfura viaja a EE UU para participar en cumbre de presidentes convocada por Trump

Comayagua, Honduras.- El presidente Nasry Asfura viaja este miércoles 4 de marzo a Estados Unidos para participar en la cumbre de presidentes convocada por Donald Trump en Miami, Florida. En primera instancia, el mandatario hondureño arribará a Washington para firmar este 5 de marzo el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje del Grupo del Banco Mundial.

Posteriormente se trasladará a Miami junto a la canciller Mireya Agüero para la cita hecha por Trump. La cumbre de presidentes se realizará este sábado 7 de marzo en el hotel Doral de Miami y, según varios, reportes, uno de los objetivos del encuentro es articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de China en América Latina. Entre los invitados está Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Javier Milei, presidente de Argentina; Santiago Peña, presidente de Paraguay; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; y Daniel Noboa, presidente de Ecuador. También estarán los líderes de Trinidad y Tobago, Costa Rica, República Dominicana, Chile y Panamá.

Junto a la cumbre de presidentes, Nasry Asfura también ha pactado un encuentro con Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU.

Objetivos

A inicios de febrero, Infobae precisó que la cumbre de presidentes tiene como objetivo principal contrarrestar el plan diseñado por Xi Jinping, presidente de la República Popular China, para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina. Tras el viaje a EE UU, el presidente Nasry Asfura se trasladará a Chile para estar en la toma de posesión del presidente electo, José Antonio Kast.