Gobierno de Nasry Asfura da por concluido convenio de brigada médica cubana

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura notificó a la Embajada de Cuba en Honduras la terminación del acuerdo de cooperación sobre brigadas médicas cubanas que había sido suscrito en el mandato de Xiomara Castro. Este convenio llevaba por nombre acuerdo tripartito de cooperación entre la Secretaría de Salud, Secretaría de Planificación Estratégica y el Ministerio de Salud Pública de Cuba.

El viceministro de Salud, Ángel Midence, remitió la solicitud de cancelación a la canciller Mireya Agüero, quien hizo el trámite correspondiente con la Embajada de Cuba. En el escrito se plasma que el objetivo de la cancelación es la “aplicación de medidas fiscales y financieras extraordinarias para reducir la carga presupuestaria y gasto público”. La administración Asfura se encargará de cubrir los gastos de logística, seguridad y transporte de los médicos cubanos que están en Honduras. Fue el 1 de febrero del 2024 que la entonces ministra de Salud, Carla Paredes, firmó el convenio para traer 89 médicos cubanos a territorio nacional.